Сборная КНДР отказалась ехать на чемпионат мира по тяжелой атлетике в США

Сборная КНДР по тяжелой атлетике без объяснения причин отказалась ехать на чемпионат мира в США.
Сборная КНДР отказалась от участия в чемпионате мира по тяжелой атлетике, который пройдет в Анахайме, штат Калифорния, с 28 ноября по 5 декабря.
Как сообщает издание Inside The Games, сборная никак не объяснила Международной федерации тяжелой атлетики это решение, но предполагается, что оно связано с напряженными отношениями между США и Северной Кореей. КНДР также выразила недовольство, что республику лишили права принимать чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров в 2018 году: его перенесли в Узбекистан.
Ранее Международная федерация тяжелой атлетики отстранила от участия в соревнованиях сборные Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, России, Турции и Украины. Причиной отстранения было названо нарушение антидопинговых правил. Без этих стран КНДР могла бы стать фаворитом чемпионата. Напомним, на Олимпиаде 2016 года северокорейские атлеты завоевали 1 золотую и 3 серебряных медалей. Спортсменам из КНДР принадлежат также три действующих мировых рекорда.
Как сообщает издание Inside The Games, сборная никак не объяснила Международной федерации тяжелой атлетики это решение, но предполагается, что оно связано с напряженными отношениями между США и Северной Кореей. КНДР также выразила недовольство, что республику лишили права принимать чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров в 2018 году: его перенесли в Узбекистан.
Ранее Международная федерация тяжелой атлетики отстранила от участия в соревнованиях сборные Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, России, Турции и Украины. Причиной отстранения было названо нарушение антидопинговых правил. Без этих стран КНДР могла бы стать фаворитом чемпионата. Напомним, на Олимпиаде 2016 года северокорейские атлеты завоевали 1 золотую и 3 серебряных медалей. Спортсменам из КНДР принадлежат также три действующих мировых рекорда.
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