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    Сборная КНДР отказалась ехать на чемпионат мира по тяжелой атлетике в США

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    Сборная КНДР отказалась ехать на чемпионат мира по тяжелой атлетике в США

    Сборная КНДР отказалась ехать на чемпионат мира по тяжелой атлетике в США

    Сборная КНДР по тяжелой атлетике без объяснения причин отказалась ехать на чемпионат мира в США.

    Сборная КНДР отказалась от участия в чемпионате мира по тяжелой атлетике, который пройдет в Анахайме, штат Калифорния, с 28 ноября по 5 декабря.

    Как сообщает издание Inside The Games, сборная никак не объяснила Международной федерации тяжелой атлетики это решение, но предполагается, что оно связано с напряженными отношениями между США и Северной Кореей. КНДР также выразила недовольство, что республику лишили права принимать чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров в 2018 году: его перенесли в Узбекистан.

    Ранее Международная федерация тяжелой атлетики отстранила от участия в соревнованиях сборные Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, России, Турции и Украины. Причиной отстранения было названо нарушение антидопинговых правил. Без этих стран КНДР могла бы стать фаворитом чемпионата. Напомним, на Олимпиаде 2016 года северокорейские атлеты завоевали 1 золотую и 3 серебряных медалей. Спортсменам из КНДР принадлежат также три действующих мировых рекорда.

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