Квартирный вопрос
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос
    Министр по вопросам миграции Дании бежала от разъяренных мигрантов: видео. беженцы, Дания, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинистр по вопросам миграции Дании бежала от разъяренных мигрантов: видео

    Министр по вопросам миграции Дании бежала от разъяренных мигрантов: видео

    комментировать
    • Фото: DR Nyheder / Youtube.com
    Министр по вопросам миграции Дании бежала от разъяренных мигрантов: видео

    Министр по вопросам миграции Дании бежала от разъяренных мигрантов: видео

    Министр по вопросам миграции Дании бежала от разъяренных мигрантов: видео
    • Фото: DR Nyheder / Youtube.com

      • Датскому министру по вопросам иммиграции Ингер Стойберг пришлось спасаться из центра для содержания беженцев.

      Министр приехала в центр для съемок телепрограммы и встретилась с семьей иракских курдов, получивших отказ в убежище. Однако после встречи ее окружили другие беженцы — их разозлило то, что министр решила побеседовать только с одной семьей. Кроме того, кто-то пустил слух, что семье, с которой встретилась министр, все же предоставят убежище.

      В результате телохранители Стойберг приняли решение о немедленной эвакуации. А когда министр уезжала из центра, на капот ее машины бросилась женщина, но правительственный автомобиль даже не остановился.

      Как сообщает The Local, в результате ЧП никто серьезно не пострадал. Сама же Стойберг поблагодарила своих охранников, отметив, что все могло закончиться очень плохо.

      Новости по теме

      Беженцы в Европе

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru