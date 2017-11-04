Министр по вопросам миграции Дании бежала от разъяренных мигрантов: видео

Датскому министру по вопросам иммиграции Ингер Стойберг пришлось спасаться из центра для содержания беженцев.
Министр приехала в центр для съемок телепрограммы и встретилась с семьей иракских курдов, получивших отказ в убежище. Однако после встречи ее окружили другие беженцы — их разозлило то, что министр решила побеседовать только с одной семьей. Кроме того, кто-то пустил слух, что семье, с которой встретилась министр, все же предоставят убежище.
В результате телохранители Стойберг приняли решение о немедленной эвакуации. А когда министр уезжала из центра, на капот ее машины бросилась женщина, но правительственный автомобиль даже не остановился.
Как сообщает The Local, в результате ЧП никто серьезно не пострадал. Сама же Стойберг поблагодарила своих охранников, отметив, что все могло закончиться очень плохо.
В результате телохранители Стойберг приняли решение о немедленной эвакуации. А когда министр уезжала из центра, на капот ее машины бросилась женщина, но правительственный автомобиль даже не остановился.
Как сообщает The Local, в результате ЧП никто серьезно не пострадал. Сама же Стойберг поблагодарила своих охранников, отметив, что все могло закончиться очень плохо.
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