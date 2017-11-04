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    В Москве сотрудники ГИБДД спасли котенка от смерти: видео. Москва, автомобили, кошки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве сотрудники ГИБДД спасли котенка от смерти: видео

    В Москве сотрудники ГИБДД спасли котенка от смерти: видео

    3 комментария
    • Фото: мвд.рф
    В Москве сотрудники ГИБДД спасли котенка от смерти: видео

    В Москве сотрудники ГИБДД спасли котенка от смерти: видео

    В Москве сотрудники ГИБДД спасли котенка от смерти: видео
    • Фото: мвд.рф

      • Сотрудники столичной Госавтоинспекции спасли жизнь котенку, который прятался под машинами, стоящими в пробке.

      В МВД рассказали, что инцидент произошел на Новом Арбате. Патрульные инспекторы увидели котенка, который выбежал с тротуара на дорогу, пересек две полосы движения и забрался под один из стоящих в пробке автомобилей.

      Водитель иномарки вовремя остановился, вышел из машины, в этот момент котенок выскочил, снова перебежал проезжую часть и нырнул под служебный автомобиль сотрудников ГИБДД. Кот спрятался в моторном отсеке. Достать его оттуда не смогли даже после подъема автомобиля эвакуатором, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

      Отчаянно мяукавшее создание удалось вытащить только после частичного разбора автомобиля: с патрульной машины пришлось снять переднюю фару. Котенка забрал водитель иномарки и его спутница. Участники операции предложили назвать спасенное животное Гаишником.

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