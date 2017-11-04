В Москве сотрудники ГИБДД спасли котенка от смерти: видео

Сотрудники столичной Госавтоинспекции спасли жизнь котенку, который прятался под машинами, стоящими в пробке.

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Москва

В МВД рассказали, что инцидент произошел на Новом Арбате. Патрульные инспекторы увидели котенка, который выбежал с тротуара на дорогу, пересек две полосы движения и забрался под один из стоящих в пробке автомобилей.



Водитель иномарки вовремя остановился, вышел из машины, в этот момент котенок выскочил, снова перебежал проезжую часть и нырнул под служебный автомобиль сотрудников ГИБДД. Кот спрятался в моторном отсеке. Достать его оттуда не смогли даже после подъема автомобиля эвакуатором, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Отчаянно мяукавшее создание удалось вытащить только после частичного разбора автомобиля: с патрульной машины пришлось снять переднюю фару. Котенка забрал водитель иномарки и его спутница. Участники операции предложили назвать спасенное животное Гаишником.