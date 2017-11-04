Индийского банкира арестовали за изнасилование 20-летней россиянки

Житель Индии обвиняется в изнасиловании
20-летней гражданки РФ, с которой он познакомился в Интернете.
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По данным правоохранительных органов, управляющий банка из города Вриндавана, который находится на севере Индии, в Facebook познакомился с россиянкой. Позднее он пригласил девушку переехать к нему в Индию. Пара сняла квартиру и начала жить вместе, а в какой-то момент мужчина заявил россиянке, что хочет на ней жениться, однако потом стал домогаться и изнасиловал ее.
Сейчас банкир находится под арестом. Россиянку же отправили на медицинское обследование, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Сейчас банкир находится под арестом. Россиянку же отправили на медицинское обследование, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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