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Квартирный вопрос

    Индийского банкира арестовали за изнасилование 20-летней россиянки

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    Индийского банкира арестовали за изнасилование 20-летней россиянки

    Индийского банкира арестовали за изнасилование <nobr>20-летней</nobr> россиянки

    Житель Индии обвиняется в изнасиловании 20-летней гражданки РФ, с которой он познакомился в Интернете.

    По данным правоохранительных органов, управляющий банка из города Вриндавана, который находится на севере Индии, в Facebook познакомился с россиянкой. Позднее он пригласил девушку переехать к нему в Индию. Пара сняла квартиру и начала жить вместе, а в какой-то момент мужчина заявил россиянке, что хочет на ней жениться, однако потом стал домогаться и изнасиловал ее.

    Сейчас банкир находится под арестом. Россиянку же отправили на медицинское обследование, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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