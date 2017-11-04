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    Миллионы пчел стали жертвами ДТП с грузовиком в США

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    • Фото: @CaitlinKSBW / twitter.com
    Миллионы пчел стали жертвами ДТП с грузовиком в США

    Миллионы пчел стали жертвами ДТП с грузовиком в США

    Миллионы пчел стали жертвами ДТП с грузовиком в США
  • Фото: @CaitlinKSBW / twitter.com

    • Грузовик, перевозивший несколько миллионов пчел, попал в аварию в американском штате Калифорния. Почти всех насекомых пришлось убить.

    Несколько миллионов пчел погибли в результате аварии с грузовиком в американском городе Оберн, штат Калифорния.

    По словам водителя грузовика, перевозившего ульи, движение на трассе резко остановилось. Чтобы предотвратить столкновение, водитель съехал на обочину, где врезался в насыпь. Несколько сотен ульев упали с грузовика на землю. Водитель получил травмы, он был госпитализирован.

    Авария произошла ночью и в дождливую погоду, поэтому, по словам пчеловода Нейтана Смита, единственным гуманным выходом было убить пчел, распылив на них мыльную воду.

    В результате происшествия погибли почти все перевозимые пчелы, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ. Ущерб составил около 1 млн долларов. Пчеловоду удалось спасти пчелиную матку.

    Сообщается, что пчел везли в Калифорнийскую долину из штата Монтана, где им предстояло опылить миндальные деревья.

    Миллионы пчел стали жертвами ДТП с грузовиком в США. ДТП, насекомые, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Миллионы пчел стали жертвами ДТП с грузовиком в США. ДТП, насекомые, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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