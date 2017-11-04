Миллионы пчел стали жертвами ДТП с грузовиком в США

Грузовик, перевозивший несколько миллионов пчел, попал в аварию в американском штате Калифорния. Почти всех насекомых пришлось убить.
Несколько миллионов пчел погибли в результате аварии с грузовиком в американском городе Оберн, штат Калифорния.
По словам водителя грузовика, перевозившего ульи, движение на трассе резко остановилось. Чтобы предотвратить столкновение, водитель съехал на обочину, где врезался в насыпь. Несколько сотен ульев упали с грузовика на землю. Водитель получил травмы, он был госпитализирован.
Авария произошла ночью и в дождливую погоду, поэтому, по словам пчеловода Нейтана Смита, единственным гуманным выходом было убить пчел, распылив на них мыльную воду.
В результате происшествия погибли почти все перевозимые пчелы, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ. Ущерб составил около 1 млн долларов. Пчеловоду удалось спасти пчелиную матку.
Сообщается, что пчел везли в Калифорнийскую долину из штата Монтана, где им предстояло опылить миндальные деревья.
По словам водителя грузовика, перевозившего ульи, движение на трассе резко остановилось. Чтобы предотвратить столкновение, водитель съехал на обочину, где врезался в насыпь. Несколько сотен ульев упали с грузовика на землю. Водитель получил травмы, он был госпитализирован.
Авария произошла ночью и в дождливую погоду, поэтому, по словам пчеловода Нейтана Смита, единственным гуманным выходом было убить пчел, распылив на них мыльную воду.
В результате происшествия погибли почти все перевозимые пчелы, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ. Ущерб составил около 1 млн долларов. Пчеловоду удалось спасти пчелиную матку.
Сообщается, что пчел везли в Калифорнийскую долину из штата Монтана, где им предстояло опылить миндальные деревья.
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