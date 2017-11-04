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Квартирный вопрос

    Аксёнов: против России и Крыма развязана масштабная информационная война

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    Аксёнов: против России и Крыма развязана масштабная информационная война

    Аксёнов: против России и Крыма развязана масштабная информационная война

    Глава Крыма призвал жителей полуострова отличать конструктивную критику власти от информационных вбросов.

    По словам Сергея Аксёнова, украинские власти и спецслужбы некоторых западных стран развязали против Крыма и России масштабную информационную войну. При этом к подрывной работе подключили и крымчан, которые покинули полуостров после воссоединения с Россией.

    Глава Крыма подчеркнул, что любые слухи и поводы используются для того, чтобы раскачать ситуацию перед президентскими выборами, а также внести раздор в общество и дискредитировать Россию.

    В связи с этим Аксёнов призвал быть очень внимательными и отличать конструктивную критику власти от информационных вбросов.

    Не секрет, что против России и Крыма развязана масштабная информационная война. Этим занимаются как спецслужбы, так и го…

    Опубликовано Сергеем Аксеновым 4 ноября 2017 г.

    Напомним, ранее на этой неделе Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму, в котором потрепала отменить запрет организации «Меджлис крымско-татарского народа», а также обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках. В Крыму назвали заявления Киева «чистейшей наглостью и враньем», а также подчеркнули, что с помощью подобных резолюций украинские власти пытаются отвлечь внимание от собственных проблем.

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