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    В центре Москвы у менеджера отобрали сумку с 5 миллионами

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    В центре Москвы у менеджера отобрали сумку с 5 миллионами

    В центре Москвы у менеджера отобрали сумку с 5 миллионами

    Менеджера по закупкам ограбили на Зубовском бульваре в центре столицы.

    По данным правоохранителей, пятеро неизвестных, угрожая сотруднику одной из компаний, забрали у него сумку, в которой находились 5 млн 50 тыс. рублей и документы. После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас злоумышленников, напавших на 33-летнего менеджера, ищут, сообщает агентство «Москва».

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