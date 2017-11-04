В центре Москвы у менеджера отобрали сумку с 5 миллионами

Менеджера по закупкам ограбили на Зубовском бульваре в центре столицы.
По данным правоохранителей, пятеро неизвестных, угрожая сотруднику одной из компаний, забрали у него сумку, в которой находились 5 млн 50 тыс. рублей и документы. После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас злоумышленников, напавших на 33-летнего менеджера, ищут, сообщает агентство «Москва».
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас злоумышленников, напавших на 33-летнего менеджера, ищут, сообщает агентство «Москва».
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