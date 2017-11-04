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    В Лондоне из канализации достали 130-тонную глыбу жира

    2 комментария
    • Фото: Thames Water / facebook.com
    В Лондоне из канализации достали <nobr>130-тонную</nobr> глыбу жира

    В Лондоне из канализации достали 130-тонную глыбу жира

    В Лондоне из канализации достали <nobr>130-тонную</nobr> глыбу жира
  • Фото: Thames Water / facebook.com

    • Лондонские коммунальщики сообщили, что 2,5 месяца сражались с многотонным канализационным «монстром», который блокировал канализационный туннель викторианской эпохи.

    Из канализации на востоке Лондона извлекли глыбу жира длиной 250 метров и весом в 130 тонн. «Монстра», состоящего из застывшего жира, влажных салфеток, подгузников, масла и презервативов, обнаружили в канализационном туннеле еще в сентябре. На то, чтобы достать жировой сгусток, ушло 9 недель.

    Жировой айсберг извлекала из тоннеля команда из восьми человек из Thames Water. Ассенизаторы признались, что это была одна из самых отвратительных за всю их практику работа.

    В компании также отметили, что причиной образования подобных айсбергов являются привычки местных жителей. Так, лондонцы любят готовить еду в масле или жире, а потом сливать остатки в раковину на кухне. Другие привыкли выбрасывать в унитаз влажные салфетки, тампоны и даже колготки, пишет BBC.

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