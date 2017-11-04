В Лондоне из канализации достали 130-тонную глыбу жира

Лондонские коммунальщики сообщили, что 2,5 месяца сражались с многотонным канализационным «монстром», который блокировал канализационный туннель викторианской эпохи.
Из канализации на востоке Лондона извлекли глыбу жира длиной 250 метров и весом в 130 тонн. «Монстра», состоящего из застывшего жира, влажных салфеток, подгузников, масла и презервативов, обнаружили в канализационном туннеле еще в сентябре. На то, чтобы достать жировой сгусток, ушло 9 недель.
Жировой айсберг извлекала из тоннеля команда из восьми человек из Thames Water. Ассенизаторы признались, что это была одна из самых отвратительных за всю их практику работа.
В компании также отметили, что причиной образования подобных айсбергов являются привычки местных жителей. Так, лондонцы любят готовить еду в масле или жире, а потом сливать остатки в раковину на кухне. Другие привыкли выбрасывать в унитаз влажные салфетки, тампоны и даже колготки, пишет BBC.
Жировой айсберг извлекала из тоннеля команда из восьми человек из Thames Water. Ассенизаторы признались, что это была одна из самых отвратительных за всю их практику работа.
В компании также отметили, что причиной образования подобных айсбергов являются привычки местных жителей. Так, лондонцы любят готовить еду в масле или жире, а потом сливать остатки в раковину на кухне. Другие привыкли выбрасывать в унитаз влажные салфетки, тампоны и даже колготки, пишет BBC.
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