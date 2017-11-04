Верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери

С событиями начала XVII века связан не только отмечающийся сегодня День народного единства, но еще один праздник — церковный.

Сегодня православные отмечают День Казанской иконы Божией матери. Патриарх Кирилл совершил праздничную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. Казанская икона Божией матери — один из самых почитаемых образов Богородицы. Считается, что чудотворная икона помогла ополчению во главе с Пожарским и Мининым освободить Москву от поляков.



В 1613 году в память об освобождении Москвы от поляков царь Михаил Фёдорович установил 22 октября по старому стилю церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. В 1649 году царь Алексей Михайлович подтвердил высокий статус праздника. В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был установлен памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому» работы скульптора Ивана Мартоса.



В России дату освобождения Москвы от интервентов официально отмечали до прихода к власти большевиков в 1917 году. Позднее, вплоть до 2005 года, день Казанской иконы Божией Матери был исключительно православным церковным праздником.