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    Четыре человека сгорели в частном доме в Пермском крае

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    Четыре человека сгорели в частном доме в Пермском крае

    Четыре человека сгорели в частном доме в Пермском крае

    В поселке Юго-Камский Пермского края на пожаре погибли двое детей и их родители.

    Семья из четырех человек стала жертвой пожара в Пермском крае. Погибли муж, жена и двое детей — мальчик семи лет и девочка одиннадцати лет.

    В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили «Интерфаксу», что деревянный дом загорелся ночью. К моменту приезда пожарных строение было полностью охвачено огнем.

    Сейчас выясняются причины ЧП, на месте работают следственные органы.

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