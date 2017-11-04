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    Экс-телохранитель Трампа расскажет в конгрессе о поездке в Москву в 2013 году

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    <nobr>Экс-телохранитель</nobr> Трампа расскажет в конгрессе о поездке в Москву в 2013 году

    Экс-телохранитель Трампа расскажет в конгрессе о поездке в Москву в 2013 году

    <nobr>Экс-телохранитель</nobr> Трампа расскажет в конгрессе о поездке в Москву в 2013 году
  • Фото: Associated Press © 2017, Evan Vucci

    • Один из бывших телохранителей Дональда Трампа Кит Шиллер выступит перед комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США и ответит на вопросы конгрессменов о поездке своего бывшего патрона в Москву в 2013 году, а также об отставке экс-главы ФБР Джеймса Коми.

    Бывший телохранитель Дональда Трампа Кит Шиллер даст показания в конгрессе 7 ноября. На очередном слушании по делу о «влиянии» России на президентские выборы речь пойдет, в частности, о поездке Трампа в Москву на конкурс «Мисс Вселенная».

    Компрометирующее досье на президента США было собрано исследовательской компанией Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона и нанятого им экс-сотрудника MI-6 Кристофера Стила, пишет сегодня The Washington Post.

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    Конгресс США выдвинул ультиматум Twitter, Facebook и Google
    Ранее президент США Дональд Трамп назвал позорным для Соединенных Штатов проводимое конгрессом расследование. По мнению президента, демократы и республиканцы не нашли ни одного доказательства сговора России и предвыборного штаба и добавил, что «наибольший сговор — публикация фейковых сообщений СМИ». В CNN и NBC «работают жуткие люди», подчеркнул Трамп.

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