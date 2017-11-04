Суд отменил приговор женщине, потерявшей ребенка при домашних родах

Жительнице Петербурга Ольге Степановой, которая потеряла ребенка во время так называемых домашних родов, суд отменил приговор. В сентябре женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности и назначили ей наказание в виду 6 месяцев колонии. Трагедия произошла зимой этого года, когда Ольга приехала к матери в Белоруссию. Там и случились роды.
По версии следствия, от госпитализации женщина отказалась сознательно. Она утверждает, что роды были преждевременными, медики приехали слишком поздно. Степанова провела в СИЗО 4 месяца, Витебский суд постановил дело пересмотреть.
Адвокат считает, что это лишь первый успех в судебном марафоне. Радуется ему Ольга дома. На рассмотрении апелляции она не присутствовала. В сентябре районный суд Витебска признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности. По мнению обвинения, именно ее решение рожать дома привело к гибели младенца. Женщина утверждает, что действительно, планировала домашние роды, но подготовиться не успела.
Ольга Степанова: «В процессе моей постановки на учет, консилиумов, которые проходили по моей беременности, я активно общалась с врачами. Если бы были проблемы, я бы легла на госпитализацию».
Роды начались раньше запланированного срока и в процессе возникли серьезные осложнения. Позже это факт подтвердили независимые медицинские экспертизы. Представители обвинения от комментариев воздержались.
Дело о домашних родах получило большой резонанс, в том числе из-за жесткого, по мнению многих, приговора — 6 месяцев исправительной колонии. В зале суда мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. При этом 4 месяца женщина уже отсидела в СИЗО. С обвинением Степанова так и не согласилась. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.
Адвокат считает, что это лишь первый успех в судебном марафоне. Радуется ему Ольга дома. На рассмотрении апелляции она не присутствовала. В сентябре районный суд Витебска признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности. По мнению обвинения, именно ее решение рожать дома привело к гибели младенца. Женщина утверждает, что действительно, планировала домашние роды, но подготовиться не успела.
Ольга Степанова: «В процессе моей постановки на учет, консилиумов, которые проходили по моей беременности, я активно общалась с врачами. Если бы были проблемы, я бы легла на госпитализацию».
Роды начались раньше запланированного срока и в процессе возникли серьезные осложнения. Позже это факт подтвердили независимые медицинские экспертизы. Представители обвинения от комментариев воздержались.
Дело о домашних родах получило большой резонанс, в том числе из-за жесткого, по мнению многих, приговора — 6 месяцев исправительной колонии. В зале суда мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. При этом 4 месяца женщина уже отсидела в СИЗО. С обвинением Степанова так и не согласилась. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.
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