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    Суд отменил приговор женщине, потерявшей ребенка при домашних родах. Белоруссия, беременность и роды, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд отменил приговор женщине, потерявшей ребенка при домашних родах

    Суд отменил приговор женщине, потерявшей ребенка при домашних родах

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    Суд отменил приговор женщине, потерявшей ребенка при домашних родах

    Суд отменил приговор женщине, потерявшей ребенка при домашних родах

    Суд отменил приговор женщине, потерявшей ребенка при домашних родах

      Жительнице Петербурга Ольге Степановой, которая потеряла ребенка во время так называемых домашних родов, суд отменил приговор. В сентябре женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности и назначили ей наказание в виду 6 месяцев колонии. Трагедия произошла зимой этого года, когда Ольга приехала к матери в Белоруссию. Там и случились роды.

      По версии следствия, от госпитализации женщина отказалась сознательно. Она утверждает, что роды были преждевременными, медики приехали слишком поздно. Степанова провела в СИЗО 4 месяца, Витебский суд постановил дело пересмотреть.

      Адвокат считает, что это лишь первый успех в судебном марафоне. Радуется ему Ольга дома. На рассмотрении апелляции она не присутствовала. В сентябре районный суд Витебска признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности. По мнению обвинения, именно ее решение рожать дома привело к гибели младенца. Женщина утверждает, что действительно, планировала домашние роды, но подготовиться не успела.

      Ольга Степанова: «В процессе моей постановки на учет, консилиумов, которые проходили по моей беременности, я активно общалась с врачами. Если бы были проблемы, я бы легла на госпитализацию».

      Роды начались раньше запланированного срока и в процессе возникли серьезные осложнения. Позже это факт подтвердили независимые медицинские экспертизы. Представители обвинения от комментариев воздержались.

      Дело о домашних родах получило большой резонанс, в том числе из-за жесткого, по мнению многих, приговора — 6 месяцев исправительной колонии. В зале суда мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. При этом 4 месяца женщина уже отсидела в СИЗО. С обвинением Степанова так и не согласилась. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.

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