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    В Донбассе после нескольких лет простоя заработал литейный завод. ДНР, Украина, войны и вооруженные конфликты, заводы и фабрики, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Донбассе после нескольких лет простоя заработал литейный завод

    В Донбассе после нескольких лет простоя заработал литейный завод

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    В Донбассе после нескольких лет простоя заработал литейный завод

    В Донбассе после нескольких лет простоя заработал литейный завод

    В Донбассе после нескольких лет простоя заработал литейный завод

      Макеевский литейный завод, расположенный в пригороде Донецка, в последние годы не работал из-за постоянных обстрелов. Цеха простаивали, а большая часть коллектива просто разъехалась. Сейчас опытные мастера постепенно возвращаются. На работу вышли уже 150 человек, а вскоре штат планируют расширить.

      Жуткий гул и грохот от плавильных печей, сортировочных линий и погрузчиков с непривычки шокирует журналистов, приглашенных на пуск завода, но ласкает слух рабочих.

      Евгений Славгородский, плавильщик: «Уже хорошо! Завод заработал — хорошо! Ждем улучшения в дальнейшем».

      Гробовая тишина в этих цехах стояла с начала войны. На полное восстановление завода и запуск производства понадобилось почти полгода. Рабочие фактически собственными силами отремонтировали и наладили оборудование и подъездные пути, после чего вновь запустили печи.

      Виктория Токмакова, директор Макеевского литейного завода: «Провели колоссальную работу, потому что была разрушена крыша, все механизмы были в непригодности. Остекление выполнили, все подводы, канализацию, водопровод и само оборудование литейного цеха привели в порядок».

      Макеевский литейный — единственное в своем роде предприятие республики, выпускающее чугунные литые тела для измельчения различных руд. Это важнейший компонент для подготовки и переработки сырья другими промышленными предприятиями. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.

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