В Донбассе после нескольких лет простоя заработал литейный завод

Макеевский литейный завод, расположенный в пригороде Донецка, в последние годы не работал из-за постоянных обстрелов. Цеха простаивали, а большая часть коллектива просто разъехалась. Сейчас опытные мастера постепенно возвращаются. На работу вышли уже 150 человек, а вскоре штат планируют расширить.

Жуткий гул и грохот от плавильных печей, сортировочных линий и погрузчиков с непривычки шокирует журналистов, приглашенных на пуск завода, но ласкает слух рабочих.



Евгений Славгородский, плавильщик: «Уже хорошо! Завод заработал — хорошо! Ждем улучшения в дальнейшем».



Гробовая тишина в этих цехах стояла с начала войны. На полное восстановление завода и запуск производства понадобилось почти полгода. Рабочие фактически собственными силами отремонтировали и наладили оборудование и подъездные пути, после чего вновь запустили печи.



Виктория Токмакова, директор Макеевского литейного завода: «Провели колоссальную работу, потому что была разрушена крыша, все механизмы были в непригодности. Остекление выполнили, все подводы, канализацию, водопровод и само оборудование литейного цеха привели в порядок».



Макеевский литейный — единственное в своем роде предприятие республики, выпускающее чугунные литые тела для измельчения различных руд. Это важнейший компонент для подготовки и переработки сырья другими промышленными предприятиями. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.