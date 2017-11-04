Родинка или меланома: как отличить безобидное пятнышко от опасного заболевания

Аристократки ввели моду на искусственные родинки и сделали их оружием флирта. Родинка справа от носа говорила о том, что дама хочет познакомиться, а метка возле глаза сообщала окружающим, что ее обладательница — опасная штучка.
Ни кавалеры, ни дамы не догадывались, что на самом деле об опасности сигнализируют вовсе не искусственные, а некоторые настоящие родинки. Например, если у пятнышка зубчатые края и оно разрастается, это признак страшнейшей формы рака — меланомы. При этом перестраховываться и заклеивать на солнце родинки пластырем крайне рискованно, так как парниковый эффект ускоряет опасный процесс. Многие хотят от родинок избавиться. Нужно ли удалять их или лучше от греха подальше не трогать? И какие родинки должны вызывать подозрение?
Все слышали предупреждения, что с родинками надо поаккуратнее, а повреждение родинки может привести к самой опасной форме рака — меланоме. С этими необоснованными страхами врачам приходится бороться. На ликбез о том, что сама по себе родинка никак не может стать причиной возникновения злокачественной опухоли, уходит ценное время.
Игорь Утяшев, врач-онколог Российского онкологического научного центра им. Блохина: «Нередко меланому удаляют на очень запущенных стадиях, когда она уже дает метастазы, а у родственников и бабушек у подъезда возникает мысль, что убрали родинку, вот человек и помер. Но это была не родинка, это была меланома».
Как отличить родинку от меланомы? Большинство родинок зарождаются еще во время беременности. Именно этим родинки и отличаются от других новообразований на коже, в том числе от бородавок и папиллом. В период внутриутробного развития в процессе формирования кожи происходят сбои в клетках, которые вырабатывают пигмент меланин, из-за этого на участках, где была особенно высокая концентрация пигмента, остаются следы в виде родинок.
Ошибочно полагать, что родинки хоть как-то ограничены в размерах и не вырастают больше
полусантиметра в диаметре. На самом деле сбои могут быть настолько мощными, что появляются родинки небывалых размеров.
Любое повреждение может привезти к перерождению доброкачественной родинки в злокачественную опухоль. Такие опасные родинки, долгие годы выглядевшие неизменно, вдруг начинают увеличиваться в размере и менять цвет. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Все слышали предупреждения, что с родинками надо поаккуратнее, а повреждение родинки может привести к самой опасной форме рака — меланоме. С этими необоснованными страхами врачам приходится бороться. На ликбез о том, что сама по себе родинка никак не может стать причиной возникновения злокачественной опухоли, уходит ценное время.
Игорь Утяшев, врач-онколог Российского онкологического научного центра им. Блохина: «Нередко меланому удаляют на очень запущенных стадиях, когда она уже дает метастазы, а у родственников и бабушек у подъезда возникает мысль, что убрали родинку, вот человек и помер. Но это была не родинка, это была меланома».
Как отличить родинку от меланомы? Большинство родинок зарождаются еще во время беременности. Именно этим родинки и отличаются от других новообразований на коже, в том числе от бородавок и папиллом. В период внутриутробного развития в процессе формирования кожи происходят сбои в клетках, которые вырабатывают пигмент меланин, из-за этого на участках, где была особенно высокая концентрация пигмента, остаются следы в виде родинок.
Ошибочно полагать, что родинки хоть как-то ограничены в размерах и не вырастают больше
полусантиметра в диаметре. На самом деле сбои могут быть настолько мощными, что появляются родинки небывалых размеров.
Любое повреждение может привезти к перерождению доброкачественной родинки в злокачественную опухоль. Такие опасные родинки, долгие годы выглядевшие неизменно, вдруг начинают увеличиваться в размере и менять цвет. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
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