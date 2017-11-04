Горная родниковая или фильтрованная и мертвая: вся правда о бутилированной воде

Если верить статистике, то каждая третья проба воды
из-под крана в России не соответствует санитарным нормам. Этикетки с горными вершинами и родниками призывают потратиться на бутилированную. Согласно опросам, это делает каждый шестой россиянин. Но стоит обратить внимание на адрес производства, станет понятно, что делают ее в какой-нибудь промзоне №7 на улице Кабельной.
В самом ли деле бутилированная и минеральная вода полезнее и безопаснее той, которая идет из крана? По данным Росстата, только в первом полугодии 2017 года россияне купили почти 3 миллиарда литров бутилированной воды. Если разлить ее по полулитровым бутылкам, их хватит, чтобы 33 раза обмотать вокруг земного шара. И 8 из 10 бутылок приходятся на те, чье содержимое набрали вовсе не из талых доисторических ледников и не из реликтовых озер и горных родников. На этикетках мелким шрифтом указано, что вода взята из централизованного источника водоснабжения, то есть из крана такого же точно, как на кухне.
Правда, на бутылке это не всегда написано. В США, например, в ответ на запрос проверяющих организаций из 173 марок якобы природной воды 55 отказались говорить о лечебных свойствах и чистоте своего продукта, еще 31 фирма запретила своим сотрудникам раскрывать местоположение скважин, потому что это обычные промзоны посреди города.
Если говорить о бутилированной воде, то фильтры на заводах часто представляют собой систему обратного осмоса, которые не пропускают не только тяжелые металлы и опасные химикаты, но и полезные соли и минералы. Эксперты говорят, что пользы от такой воды нет никакой, а по своим свойствам она больше похожа на дистиллированную. Биохимики называют ее мертвой.
Подробности — в материале программы «НашПотребНадзор».
Правда, на бутылке это не всегда написано. В США, например, в ответ на запрос проверяющих организаций из 173 марок якобы природной воды 55 отказались говорить о лечебных свойствах и чистоте своего продукта, еще 31 фирма запретила своим сотрудникам раскрывать местоположение скважин, потому что это обычные промзоны посреди города.
Если говорить о бутилированной воде, то фильтры на заводах часто представляют собой систему обратного осмоса, которые не пропускают не только тяжелые металлы и опасные химикаты, но и полезные соли и минералы. Эксперты говорят, что пользы от такой воды нет никакой, а по своим свойствам она больше похожа на дистиллированную. Биохимики называют ее мертвой.
Подробности — в материале программы «НашПотребНадзор».
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