Экономия на молоке и какао: эксперты проверили состав российского шоколада

Вкусная и красивая еда всегда поднимает настроение, но есть один продукт, который справляется с этой задачей лучше других. Это молочный шоколад.
В качественном шоколаде, сделанном действительно из какао бобов, содержится теобромин. Это сильнодействующее вещество, которое отлично снимает стресс.
Константин Бритарев, директор фабрики по производству ремесленного шоколада: «Он бодрит, тонизирует и помогает нашим гормонам удовольствия выйти в кровь, поэтому мы ощущаем себя счастливыми, влюбленными, одухотворенными. Когда вы покупаете шоколад, в котором намутили с составом и обделили продукт с содержанием теобромина, просто знайте, что производители не хотят, чтобы вы были веселыми и счастливыми, они хотят, чтобы вы плакали и скорбели».
По словам специалистов, едва ли не в каждой рекламе молочного шоколада говорят неправду. Программа «НашПотребНадзор» вместе с некоммерческой организацией «Роскачество» выбрала независимую лабораторию, эксперты которой дотошно проверили все шоколадки и определили, какие из них качественные и безопасные, в какие вместо какао добавлено дешевое пальмовое масло, а кто из кондитеров экономит на молоке.
Константин Бритарев, директор фабрики по производству ремесленного шоколада: «Он бодрит, тонизирует и помогает нашим гормонам удовольствия выйти в кровь, поэтому мы ощущаем себя счастливыми, влюбленными, одухотворенными. Когда вы покупаете шоколад, в котором намутили с составом и обделили продукт с содержанием теобромина, просто знайте, что производители не хотят, чтобы вы были веселыми и счастливыми, они хотят, чтобы вы плакали и скорбели».
По словам специалистов, едва ли не в каждой рекламе молочного шоколада говорят неправду. Программа «НашПотребНадзор» вместе с некоммерческой организацией «Роскачество» выбрала независимую лабораторию, эксперты которой дотошно проверили все шоколадки и определили, какие из них качественные и безопасные, в какие вместо какао добавлено дешевое пальмовое масло, а кто из кондитеров экономит на молоке.
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