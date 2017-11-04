Бешеная наценка: как дорожают продукты по пути от производителя до прилавка

Фермеры и заводчики идут на различные ухищрения, чтобы сбыть свой товар ретейлерам и не прогореть, в том числе используют дешевое сырье и не указывают на этикетке состав, а владельцы магазинов в сотни раз накручивают цены на овощи, фрукты, крупы, молоко и мясо.
Из-за бешеной накрутки покупатели остаются без качественных продуктов. Каждый россиянин, по подсчетам экономистов, тратит в среднем за один поход в магазин 524 рубля. На эту сумму можно купить кусок мяса, гречку, молоко, овощи и чего-нибудь по мелочи. Но за этот продуктовый набор мы можно было бы заплатить всего 150 рублей.
Выезжая из ворот садового хозяйства килограмм томатов стоит всего 25 рублей, но на полке супермаркета стоит другая цена — 200 рублей. И такие чудеса в магазинах творятся на каждом прилавке. В супермаркете базилик продается по 53 рубля за пучок. Почти 900 рублей за килограмм. Колбаса сырокопченая стоит 1200 рублей за килограмм. Первые мандарины предлагают за 200–300 рублей.
На самом деле 10 большущих пучков базилика — это около полутора килограммов — стоят меньше одного доллара. За 10 кустов те, кто над ними горбатился, просят в 25 раз меньше, чем в любом российском магазине, — 40 рублей за килограмм. Самые известные колбасники страны жалуются, что хотят и могут продавать колбасу в разы дешевле.
Эльвира Агурбаш, первый вице-президент агропромышленного комплекса по производству колбасных изделий: «Стоимость килограмма сырокопченой колбасы составляет 570 рублей, это отпускная цена нашего завода. На полках он стоит 1240–1140 рублей. По моему пониманию, учитывая издержки торговой сети, им достаточно, чтобы эта колбаса стоила 740–760 рублей. То есть порядка 400 рублей остается в кармане у торговой сети».
Получается, что те, кто делает колбасу, зарабатывают 200 рублей с батона, а те, кто продает, — 400. И так с любым товаром. Магазинная накрутка достигает сотен процентов. И зависит она часто только от жадности владельцев, уверяют знающие люди.
Программа «НашПотребНадзор» решила разоблачить эти бессовестные дешевые фокусы и разобраться, откуда берется такая бешеная наценка и сколько на самом деле стоят продукты, которые люди регулярно покупают.
Выезжая из ворот садового хозяйства килограмм томатов стоит всего 25 рублей, но на полке супермаркета стоит другая цена — 200 рублей. И такие чудеса в магазинах творятся на каждом прилавке. В супермаркете базилик продается по 53 рубля за пучок. Почти 900 рублей за килограмм. Колбаса сырокопченая стоит 1200 рублей за килограмм. Первые мандарины предлагают за 200–300 рублей.
На самом деле 10 большущих пучков базилика — это около полутора килограммов — стоят меньше одного доллара. За 10 кустов те, кто над ними горбатился, просят в 25 раз меньше, чем в любом российском магазине, — 40 рублей за килограмм. Самые известные колбасники страны жалуются, что хотят и могут продавать колбасу в разы дешевле.
Эльвира Агурбаш, первый вице-президент агропромышленного комплекса по производству колбасных изделий: «Стоимость килограмма сырокопченой колбасы составляет 570 рублей, это отпускная цена нашего завода. На полках он стоит 1240–1140 рублей. По моему пониманию, учитывая издержки торговой сети, им достаточно, чтобы эта колбаса стоила 740–760 рублей. То есть порядка 400 рублей остается в кармане у торговой сети».
Получается, что те, кто делает колбасу, зарабатывают 200 рублей с батона, а те, кто продает, — 400. И так с любым товаром. Магазинная накрутка достигает сотен процентов. И зависит она часто только от жадности владельцев, уверяют знающие люди.
Программа «НашПотребНадзор» решила разоблачить эти бессовестные дешевые фокусы и разобраться, откуда берется такая бешеная наценка и сколько на самом деле стоят продукты, которые люди регулярно покупают.
Комментарии