СМИ выяснили настоящую причину отставки министра обороны Британии

Глава министерства обороны Великобритании покинул свой пост вовсе не
из-за неподобающего поведения по отношению к женщинам.
Как сообщает газета The Telegraph, настоящей причиной отставки Майкла Фэллона стали интриги в британском правительстве.
По данным издания, инициатором отставки главы Минобороны стала лидер Палаты общин Андреа Лидс. Якобы она узнала, что Фэллон собирается добиваться ее увольнения ради спасения сделки по Брекситу, и решила нанести «упреждающий удар». Лидс пожаловалась главе правительства Терезе Мэй, что Фэллон вел себя с ней некорректно: обнимал и говорил, что «знает, где он может согреть свои руки».
Напомним, 1 ноября стало известно, что глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку. Поводом для это стали обвинения в приставаниях к журналистке Джулия Хартли-Брюер. На следующий день премьер Великобритании Тереза Мэй назначила нового министра обороны — этот пост занял ее сторонник, 41-летний Гэвин Уильямсон.
По данным издания, инициатором отставки главы Минобороны стала лидер Палаты общин Андреа Лидс. Якобы она узнала, что Фэллон собирается добиваться ее увольнения ради спасения сделки по Брекситу, и решила нанести «упреждающий удар». Лидс пожаловалась главе правительства Терезе Мэй, что Фэллон вел себя с ней некорректно: обнимал и говорил, что «знает, где он может согреть свои руки».
Напомним, 1 ноября стало известно, что глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку. Поводом для это стали обвинения в приставаниях к журналистке Джулия Хартли-Брюер. На следующий день премьер Великобритании Тереза Мэй назначила нового министра обороны — этот пост занял ее сторонник, 41-летний Гэвин Уильямсон.
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