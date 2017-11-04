Коллекционеры интересуются выставленным на торги подлинником Леонардо да Винчи

Торговый дом Christie’s выставил на продажу «Спасителя мира». Так называется картина Леонардо Да Винчи, которая написана 500 лет назад. Стартовая стоимость лота составляет 100 миллионов долларов.
Эксперты считают такую цену вполне оправданной, ведь в мире сохранилось всего 15 работ великого мастера. Ранее полотно считалось утраченным, какое-то время его авторство приписывали одному из последователей Леонардо, поэтому в середине XX века картину продали всего за 45 фунтов. Позже «Спасителя мира» тщательно проверили эксперты. По итогам исследований выяснилось, что это подлинник Леонардо да Винчи.
Конор Джордан, главный эксперт по импрессионизму и современному искусству аукционного дома Christie’s: «Особое волнение, конечно, ведь картина Леонардо да Винчи у нас в здании, ее можно увидеть. Кто-то подошел ко мне вчера и спросил: где же Леонардо? Надо сказать, подобных вопросов в моей карьере мне еще никто не задавал. Но теперь я был просто счастлив показать им этот шедевр».
Вместе со «Спасителем мира» на аукцион выставят картину американского художника Энди Уорхола. Речь идет об интерпретации картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Ее оценили в 50 миллионов долларов. Торги пройдут в Нью-Йорке в середине ноября.
Конор Джордан, главный эксперт по импрессионизму и современному искусству аукционного дома Christie’s: «Особое волнение, конечно, ведь картина Леонардо да Винчи у нас в здании, ее можно увидеть. Кто-то подошел ко мне вчера и спросил: где же Леонардо? Надо сказать, подобных вопросов в моей карьере мне еще никто не задавал. Но теперь я был просто счастлив показать им этот шедевр».
Вместе со «Спасителем мира» на аукцион выставят картину американского художника Энди Уорхола. Речь идет об интерпретации картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Ее оценили в 50 миллионов долларов. Торги пройдут в Нью-Йорке в середине ноября.
Комментарии