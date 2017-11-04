Полезная рыба или опасный канцероген: как выбрать качественные и вкусные шпроты

Шпроты — один из самых противоречивых продуктов. С одной стороны, рыба, должна быть полезной, с другой стороны, это же копченость, то есть канцероген. Есть к шпротам и еще множество вопросов: это название вида рыбы или способ приготовления, надо ли опасаться консервов родом из некоторых стран и можно ли макать хлеб в ароматное масло из этих банок?
Что касается названия, то сейчас шпротами именуют и кильку, и салаку, и тюльку, и мелкую сельдь, но когда-то в баночки клали только европейский шпрот. Это такая рыбка из семейства сельдевых, которую ловили в Балтийском, Черном и Северном морях. Сейчас же шпротами называют все, лишь бы мелкое, подкопченное и в масле.
На консервах не всегда указывают конкретный вид, из которого сделаны именно эти шпроты, так как производитель не обязан это делать. На вкус, конечно, есть отличия, поэтому стоит запомнить, что полюбилось именно вам. Хотя бывает и так, что пишут одно, а на самом деле в банке другое.
Так ли канцерогенны шпроты? Этот продукт нередко сравнивают с сигаретами. Говорят, съесть баночку этих рыбок — все равно что выкурить целую пачку. Учрежденная правительством России некоммерческая организация «Роскачество» изучила 20 образцов шпрот, представленных на российском рынке, в том числе и консервы производства Латвии, откуда вообще-то родом этот рецепт. Результаты исследования — в программе «Еда живая и мертвая».
На консервах не всегда указывают конкретный вид, из которого сделаны именно эти шпроты, так как производитель не обязан это делать. На вкус, конечно, есть отличия, поэтому стоит запомнить, что полюбилось именно вам. Хотя бывает и так, что пишут одно, а на самом деле в банке другое.
Так ли канцерогенны шпроты? Этот продукт нередко сравнивают с сигаретами. Говорят, съесть баночку этих рыбок — все равно что выкурить целую пачку. Учрежденная правительством России некоммерческая организация «Роскачество» изучила 20 образцов шпрот, представленных на российском рынке, в том числе и консервы производства Латвии, откуда вообще-то родом этот рецепт. Результаты исследования — в программе «Еда живая и мертвая».
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