Лишний вес и депрессии: россияне страдают от нехватки важных микроэлементов

Продавцы биологически активных добавок все время убеждают аудиторию, что болезни происходят от нехватки цинка, селена, или марганца. Стоит ли этому верить и нужно ли принимать пилюли. Можно выделить 5 микроэлементов, которых россиянам на самом деле не хватает.
Врачи говорят, что серьезный дефицит важнейших микроэлементов чаще всего бывает не причиной, а симптомом какой-то болезни, и разбираться с такими случаями должен доктор, а не продавец добавок. Но обратить внимание на то, чтобы в рационе точно присутствовало все нужное, — это хорошо всегда и для всех.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель планеты страдает недостатком йода. В России его дефицит отмечен в 20 из 85 субъектов, а небольшая нехватка есть практически на всей территории страны. Если дело зашло далеко, могут начаться негативные симптомы, например, набор веса. Причина кроется в нарушении обмена веществ. В нем участвуют гормоны щитовидной железы, которые вырабатываться без йода не могут.
Дефицит селена отмечен в 19 регионах России. Лучше всего ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке, но там не дефицит, но нехватка. Большинство людей о проблеме даже не знает. Высыпания, похожие на аллергические реакции, могут быть признаком дефицита этого микроэлемента.
Еще один дефицитный микроэлемент — цинк. Он необходим для синтеза иммунных антител и с трудом усваивается из пищи. Если его не хватает, соответственно, и не хватает иммунных антител, которые борются с простудами и с вирусными заболеваниями. Эффективность цинка в борьбе с простудой доказана множеством исследований. Этот эффект даже сильнее, чем у всем известной аскорбинки!
Хром, который называют «элементом стройности», участвует в углеводном обмене. Он входит в состав белка хромодулина и активизирует действие гормона инсулина, проводящего глюкозу в клетки. Если процесс нарушается, возможны проблемы с весом. Добавки с хромом нередко используют в программах снижения веса, его эффективность доказана наукой.
Марганец — это минерал, который прозвали «микроэлементом-менеджером». Он участвует в синтезе и работе нейромедиаторов — веществ, с помощью которых импульсы от нервных клеток передаются ко всем мышцам и железам. О дефиците марганца говорит недостаток концентрации внимания, могут быть даже депрессивные состояния.
Также марганец является частью ферментов, участвующих в создании соединительной, костной и хрящевой тканей. Его дефицит ведет к остеопорозу или задержке роста скелета. Подробнее — в программе «Еда живая и мертвая».
По оценке Всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель планеты страдает недостатком йода. В России его дефицит отмечен в 20 из 85 субъектов, а небольшая нехватка есть практически на всей территории страны. Если дело зашло далеко, могут начаться негативные симптомы, например, набор веса. Причина кроется в нарушении обмена веществ. В нем участвуют гормоны щитовидной железы, которые вырабатываться без йода не могут.
Дефицит селена отмечен в 19 регионах России. Лучше всего ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке, но там не дефицит, но нехватка. Большинство людей о проблеме даже не знает. Высыпания, похожие на аллергические реакции, могут быть признаком дефицита этого микроэлемента.
Еще один дефицитный микроэлемент — цинк. Он необходим для синтеза иммунных антител и с трудом усваивается из пищи. Если его не хватает, соответственно, и не хватает иммунных антител, которые борются с простудами и с вирусными заболеваниями. Эффективность цинка в борьбе с простудой доказана множеством исследований. Этот эффект даже сильнее, чем у всем известной аскорбинки!
Хром, который называют «элементом стройности», участвует в углеводном обмене. Он входит в состав белка хромодулина и активизирует действие гормона инсулина, проводящего глюкозу в клетки. Если процесс нарушается, возможны проблемы с весом. Добавки с хромом нередко используют в программах снижения веса, его эффективность доказана наукой.
Марганец — это минерал, который прозвали «микроэлементом-менеджером». Он участвует в синтезе и работе нейромедиаторов — веществ, с помощью которых импульсы от нервных клеток передаются ко всем мышцам и железам. О дефиците марганца говорит недостаток концентрации внимания, могут быть даже депрессивные состояния.
Также марганец является частью ферментов, участвующих в создании соединительной, костной и хрящевой тканей. Его дефицит ведет к остеопорозу или задержке роста скелета. Подробнее — в программе «Еда живая и мертвая».
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