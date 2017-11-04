«Юридический салон», 4 ноября

Водитель Елена Черурная из
Санкт-Петербурга, имеющая многолетний стаж и максимальную скидку при страховании, при продлении полиса ОСАГО узнала, что ее скидку аннулировали, потому что она вписала в страховку сына. Он — начинающий водитель, его автомобиль застраховали с минимальными скидками. Прав ли страховщик?
Сергей Волгин, юрист: «Законных оснований для такого расчета я не вижу. При определении тарифа страхования имеет значение личность страхователя и тех, кто вписан к нему в полис. Тот факт, что сам страхователь куда-то вписан, не может и не должен оказывать влияния на тариф. Однако если при страховании ответственности сына, вам, например, предложили оформить полис на вас, чтобы было дешевле, у вас действительно будет минимальная скидка из-за сына».
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