Навыки езды: как остановить машину с отказавшими тормозами

Водителю ничего не стоит сбавить скорость и остановиться, когда машина исправна, но что делать, если явью стал страшный про отказавшие тормоза?
В среднем автомобилист на тормозную педаль нажимает примерно 60 тысяч раз в год. Отказать тормоза могут на любой машине, и чем она старше, тем выше риск. Самая частая причина поломки — утечка тормозной жидкости, например, из-за обрыва шланга. Если машина не тормозит, надо не паниковать, а действовать.
В легковых автомобилях обычно два контура торможения. Чаще отказывает один, но на ходу не разберешь, передний или задний не работает. Самая распространенная схема привода тормозов — диагональная: переднее левое, правое заднее колесо и переднее правое, заднее левое. Как только заметили неполадку, предупредите всех участников дорожного движения, что вы опасны, и мягко потяните ручник на себя.
Если педаль вовсе провалилась, остается только ручной тормоз в паре с торможением двигателем. Еще полезно двигателем тормозить на скользкой дороге. Переключать передачи надо быстро. Тормозить можно и на автомате, переводя коробку в ручной режим или последовательно переключив селектор на нижнюю передачу.
Еще один способ — контактное торможение. Программа «Главная дорога» советует прижаться к бордюру и тереться об него колесами, при этом надо крепко держать руль, и тормозить ручником.
В легковых автомобилях обычно два контура торможения. Чаще отказывает один, но на ходу не разберешь, передний или задний не работает. Самая распространенная схема привода тормозов — диагональная: переднее левое, правое заднее колесо и переднее правое, заднее левое. Как только заметили неполадку, предупредите всех участников дорожного движения, что вы опасны, и мягко потяните ручник на себя.
Если педаль вовсе провалилась, остается только ручной тормоз в паре с торможением двигателем. Еще полезно двигателем тормозить на скользкой дороге. Переключать передачи надо быстро. Тормозить можно и на автомате, переводя коробку в ручной режим или последовательно переключив селектор на нижнюю передачу.
Еще один способ — контактное торможение. Программа «Главная дорога» советует прижаться к бордюру и тереться об него колесами, при этом надо крепко держать руль, и тормозить ручником.
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