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Ко мне, Мухтар!

    Более 16 тысяч человек остались без электричества в Красноярском крае

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    Более 16 тысяч человек остались без электричества в Красноярском крае

    Более 16 тысяч человек остались без электричества в Красноярском крае

    Массовые отключения электроэнергии происходят из-за непогоды в Красноярском крае. Без электричества остаются более 16 тысяч человек.

    Минэнерго: «4 ноября с 02:30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 30 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ (филиал ПАО „МРСК Сибири“ -„Красноярскэнерго“). Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 16 200 человек)»,

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные единой диспетчерской службы Красноярска, аварийные отключения зафиксированы в микрорайонах Солнечный, Покровка, Зеленая Роща, части Железнодорожного и Свердловского районов. По данным Мниэнерго РФ, к аварийно-восстановительным работам в крае привлечено 24 бригады в составе 63 человек и 26 единиц специальной техники.

    Сообщается также, что из-за штормового ветра временно закрыты паромные переправы на реках Красноярского края.

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