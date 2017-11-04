Более 16 тысяч человек остались без электричества в Красноярском крае

Массовые отключения электроэнергии происходят
из-за непогоды в Красноярском крае. Без электричества остаются более 16 тысяч человек.
Минэнерго: «4 ноября с 02:30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 30 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ (филиал ПАО „МРСК Сибири“ -„Красноярскэнерго“). Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 16 200 человек)»,
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные единой диспетчерской службы Красноярска, аварийные отключения зафиксированы в микрорайонах Солнечный, Покровка, Зеленая Роща, части Железнодорожного и Свердловского районов. По данным Мниэнерго РФ, к аварийно-восстановительным работам в крае привлечено 24 бригады в составе 63 человек и 26 единиц специальной техники.
Сообщается также, что из-за штормового ветра временно закрыты паромные переправы на реках Красноярского края.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные единой диспетчерской службы Красноярска, аварийные отключения зафиксированы в микрорайонах Солнечный, Покровка, Зеленая Роща, части Железнодорожного и Свердловского районов. По данным Мниэнерго РФ, к аварийно-восстановительным работам в крае привлечено 24 бригады в составе 63 человек и 26 единиц специальной техники.
Сообщается также, что из-за штормового ветра временно закрыты паромные переправы на реках Красноярского края.
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