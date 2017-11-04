США не будут увязывать урегулирование в Донбассе с Крымом

Соединенные Штаты не собираются увязывать урегулирование конфликта в Донбассе с Крымом. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине: «Если у нас есть шанс добиться прогресса по одному из конфликтных районов — востоку Украины, то нам следует обеспечить прогресс, а не колебаться из-за Крыма».
Он уточнил, что США не меняют своего отношения к воссоединению Крыма с Россией. При этом они готовы, как и говорилось ранее, отменить введенные ранее антироссийские санкции в случае, если ситуация в Донбассе будет урегулирована. Об этом сообщает ТАСС.
Курт Волкер: «Если Минские соглашения окажутся полностью имплементированы, то будет смягчение санкций соразмерно с этим. И эта позиция скоординирована США и ЕС».
Ранее Волкер отметился противоречивыми заявлениями относительно ДНР и ЛНР. В частности, он заявил, что представители самопровозглашенных республик не должны принимать участия в обсуждении вопроса о размещении сил ООН в Донбассе. Свою позицию спецпредставитель Госдепа объяснил тем, что минские соглашения были заключены между Россией, Украиной и ОБСЕ. Представители ДНР и ЛНР в свою очередь заверили, что никаких сил ООН без их согласия в Донбассе не будет.
Он уточнил, что США не меняют своего отношения к воссоединению Крыма с Россией. При этом они готовы, как и говорилось ранее, отменить введенные ранее антироссийские санкции в случае, если ситуация в Донбассе будет урегулирована. Об этом сообщает ТАСС.
Курт Волкер: «Если Минские соглашения окажутся полностью имплементированы, то будет смягчение санкций соразмерно с этим. И эта позиция скоординирована США и ЕС».
Ранее Волкер отметился противоречивыми заявлениями относительно ДНР и ЛНР. В частности, он заявил, что представители самопровозглашенных республик не должны принимать участия в обсуждении вопроса о размещении сил ООН в Донбассе. Свою позицию спецпредставитель Госдепа объяснил тем, что минские соглашения были заключены между Россией, Украиной и ОБСЕ. Представители ДНР и ЛНР в свою очередь заверили, что никаких сил ООН без их согласия в Донбассе не будет.
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