В Мексике нашли крупное месторождение нефти

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex нашла месторождение нефти и газа объемом порядка 1,5 млрд баррелей в штате Веракрус. Об этом заявил президент страны Энрике Пенья Ньето.

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По его словам, речь идет о крупнейшем месторождении, обнаруженном Pemex на материке за последние 15 лет. Пенья Ньето уточнил, что оно находится в районе, где уже размещена инфраструктура компании, поэтому добыча может начаться в ближайшее время.



Нефтедобыча в Мексике в 2017 году опустилась до рекордно низкого уровня за последние 22 года. В июле она упала до отметки ниже 2 млн баррелей в сутки. Тем не менее, латиноамериканская страна является крупнейшим производителем нефти среди государств, не входящих в ОПЕК.