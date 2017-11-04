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    Посольство РФ: антироссийские санкции Канады ведут к её изоляции

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    • Фото: Reuters © 2017, Chris Wattie
    Посольство РФ: антироссийские санкции Канады ведут к её изоляции

    Посольство РФ: антироссийские санкции Канады ведут к её изоляции

    Посольство РФ: антироссийские санкции Канады ведут к её изоляции
  • Фото: Reuters © 2017, Chris Wattie

    • В посольстве РФ в Оттаве прокомментировали решение Канады о введении антироссийский санкций.

    По словам пресс-секретаря российского дипведомства Кирилла Калинина, санкции были введены в угоду русофобскому лобби и вредят самой Канаде. Об этом сообщает «Интерфакс».

    Кирилл Калинин, пресс-секретарь посольства РФ: «Решение Канады о введении антироссийских санкций под ложным предлогом лицемерного продвижения прав человека абсолютно бессмысленно и неблаговидно. Решение изолировать себя от одной из ключевых мировых держав, чтобы удовлетворить русофобское лобби, возвращает внешнюю политику Канады к узкому черно-белому восприятию мира, который не соответствует современной геополитике».

    Он также отметил, что в случае введения новых санкций «ответ будет неизбежным и взаимным».

    Ранее сообщалось, что правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России. В документе МИД страны отмечено, что ограничительные меры вводятся в связи с недавно принятым парламентом страны «законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств» или «законом Магнитского». Поясняется, что все канадские активы внесенных в список лиц будут заморожены, а въезд в страну им будет закрыт. МИД РФ зеркально ответил на антироссийские санкции. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила о решении закрыть въезд в Россию нескольким десяткам канадских деятелей.

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