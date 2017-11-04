Посольство РФ разочаровано нежеланием США голосовать против героизации нацизма

В посольстве напомнили, что Россия начала подготовку очередной резолюции Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Соавторами данной резолюции традиционно выступают десятки стран, его принимают подавляющим большинством. Однако США всегда голосует против. В 2016 году их позицию разделила только Украина.: «Неготовность США поддержать документ каждый раз вызывает недоумение и разочарование, тем более, что упорные попытки объяснить эту позицию заботой о свободе выражения мнений выглядят неубедительно. Особенно на фоне реакции американского общества на перечисленные в резолюции явления в самих США».В заявлении посольства уточняется, что подготовленный документ выражает обеспокоенность подъемом экстремистских движений и партий, а также осуждает прославление нацистов и коллаборационистов, открытие им памятников и мемориалов, а также разрушение памятников борцам против нацизма.: „Принятие данной резолюции — еще один четкий сигнал, который подавляющее большинство членов международного сообщества посылает тем странам, где сохраняется острая необходимость принятия мер по противодействию попыткам героизации нацистов, в том числе из «Ваффен-СС»“, а также разного рода коллаборационистов. Сигнал о необходимости перейти на правильную сторону истории».