В соцсетях сдают в аренду коробки от iPhone X

В социальных сетях появились объявления о продаже и аренде коробок от нового iPhone X, который накануне поступил в магазины.
Автор объявления на Facebook, например, предлагает желающим купить упаковку в «идеальном состоянии» всего за 7500 рублей. Если цена кажется вам слишком высокой, то есть более бюджетный вариант. Можно сфотографироваться с коробкой от iPhone X для Instagram всего за 1000 рублей.
Ранее сообщалось, что ФАС проверит ценообразование на сам iPhone X в связи с жалобами на возможный сговор реселлеров.
Предварительные заказы на новую модель смартфона от Apple стартовали в России 27 октября. Некоторые из тех, кто не успел сделать заказ, выстроились в очередь у магазина, несмотря на холодную погоду. Часть энтузиастов провела в очереди три дня. Продажи iPhone X начались сегодня. Притом ожидание этого момента в очереди не обошлось без скандалов и неприятных инцидентов.
Продаю 2 КОРОБКИ от iphone XОпубликовано Константином Кошелевым 3 ноября 2017 г.
Есть белый и черный цвет
Куплены сегодня, в идеальном состоянии. Отлично подойдет для фото…
Ранее сообщалось, что ФАС проверит ценообразование на сам iPhone X в связи с жалобами на возможный сговор реселлеров.
Предварительные заказы на новую модель смартфона от Apple стартовали в России 27 октября. Некоторые из тех, кто не успел сделать заказ, выстроились в очередь у магазина, несмотря на холодную погоду. Часть энтузиастов провела в очереди три дня. Продажи iPhone X начались сегодня. Притом ожидание этого момента в очереди не обошлось без скандалов и неприятных инцидентов.
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