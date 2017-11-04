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    В соцсетях сдают в аренду коробки от iPhone X

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    В соцсетях сдают в аренду коробки от iPhone X

    В соцсетях сдают в аренду коробки от iPhone X

    В социальных сетях появились объявления о продаже и аренде коробок от нового iPhone X, который накануне поступил в магазины.

    Автор объявления на Facebook, например, предлагает желающим купить упаковку в «идеальном состоянии» всего за 7500 рублей. Если цена кажется вам слишком высокой, то есть более бюджетный вариант. Можно сфотографироваться с коробкой от iPhone X для Instagram всего за 1000 рублей.

    Продаю 2 КОРОБКИ от iphone X
    Есть белый и черный цвет
    Куплены сегодня, в идеальном состоянии. Отлично подойдет для фото…

    Опубликовано Константином Кошелевым 3 ноября 2017 г.

    Ранее сообщалось, что ФАС проверит ценообразование на сам iPhone X в связи с жалобами на возможный сговор реселлеров.

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    Предварительные заказы на новую модель смартфона от Apple стартовали в России 27 октября. Некоторые из тех, кто не успел сделать заказ, выстроились в очередь у магазина, несмотря на холодную погоду. Часть энтузиастов провела в очереди три дня. Продажи iPhone X начались сегодня. Притом ожидание этого момента в очереди не обошлось без скандалов и неприятных инцидентов.

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