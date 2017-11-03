Назван возможный мотив стрелка из Лас-Вегаса

В США рассказали, что могло повлиять на Стивена Пэддока, устроившего бойню в
Лас-Вегасе.
По словам шерифа Лас-Вегаса Джо Ломбардо, Пэддок находился в депрессии из-за крупных финансовых потерь. С сентября 2015 года он лишился большей части своего состояния. Об этом сообщает Associated Press
Джо Ломбардо, шериф Лас-Вегаса: «Этот человек был озабочен тем, как его воспринимают другие участники игры в казино и как его воспринимают родственники и знакомые. На протяжении короткого периода времени его положение пошатнулось, и именно это могло стать той причиной, по которой он совершил то, что совершил».
Напомним, вечером 1 октября, 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по посетителям музыкального фестиваля под открытым небом из своего номера, расположенного на 32 этаже гостиницы Mandalay Bay. Погибли 58 человек, более 540 пострадали.
Джо Ломбардо, шериф Лас-Вегаса: «Этот человек был озабочен тем, как его воспринимают другие участники игры в казино и как его воспринимают родственники и знакомые. На протяжении короткого периода времени его положение пошатнулось, и именно это могло стать той причиной, по которой он совершил то, что совершил».
Напомним, вечером 1 октября, 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по посетителям музыкального фестиваля под открытым небом из своего номера, расположенного на 32 этаже гостиницы Mandalay Bay. Погибли 58 человек, более 540 пострадали.
Комментарии