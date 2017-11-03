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    Госдеп прокомментировал идею Овечкина создать «Команду Путина»

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Госдеп прокомментировал идею Овечкина создать «Команду Путина»

    Госдеп прокомментировал идею Овечкина создать «Команду Путина»

    Госдеп прокомментировал идею Овечкина создать «Команду Путина»
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • В Госдепартаменте США прокомментировали идею проживающего в Вашингтоне хоккеиста Александра Овечкина о создании общественного движения «Команда Путина».

    Представитель ведомства заявил, что в Соединенных Штатах уважают свободу слова. Об этом сообщает РИА Новости.

    Пресс-служба Госдепа: «Соединенные Штаты уважают право на свободу слова и мысли».

    Ранее в Кремле одобрили инициативу, выдвинутую нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

    Дмитрий Песков: «Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа».

    Напомним, Александр Овечкин, звезда сборной России и североамериканской НХЛ, объявил о создании общественного движения Putin Team («Команда Путина»). Он призвал всех, кто поддерживает президента, объединиться, чтобы показать «сильную и сплоченную Россию».

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