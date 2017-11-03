Госдеп прокомментировал идею Овечкина создать «Команду Путина»

В Госдепартаменте США прокомментировали идею проживающего в Вашингтоне хоккеиста Александра Овечкина о создании общественного движения «Команда Путина».
Представитель ведомства заявил, что в Соединенных Штатах уважают свободу слова. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-служба Госдепа: «Соединенные Штаты уважают право на свободу слова и мысли».
Ранее в Кремле одобрили инициативу, выдвинутую нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Дмитрий Песков: «Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа».
Напомним, Александр Овечкин, звезда сборной России и североамериканской НХЛ, объявил о создании общественного движения Putin Team («Команда Путина»). Он призвал всех, кто поддерживает президента, объединиться, чтобы показать «сильную и сплоченную Россию».
Пресс-служба Госдепа: «Соединенные Штаты уважают право на свободу слова и мысли».
Ранее в Кремле одобрили инициативу, выдвинутую нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Дмитрий Песков: «Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа».
Напомним, Александр Овечкин, звезда сборной России и североамериканской НХЛ, объявил о создании общественного движения Putin Team («Команда Путина»). Он призвал всех, кто поддерживает президента, объединиться, чтобы показать «сильную и сплоченную Россию».
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