Телефон взорвался в руках у девушки в Воронеже: видео

Мобильный телефон взорвался в руках у девушки на одной из воронежских автозаправок.
Запись с камер наблюдения, запечатлевших опасный момент, была опубликована в соцсетях. На кадрах видна яркая вспышка в салоне стоящего на территории автозаправки автомобиля Toyota с местными номерами. После этого находившаяся в машине девушка открывает дверь и пытается отдышаться.
На помощь находящейся в шоке девушке пришел работник заправки. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадавшая получила ожоги лица и рук.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о похожих ситуациях со смартфонами. Так у американки Брианны Оливас из Аризоны без видимых на то причин задымился и расплавился iPhone 7 Plus. Эксперты пояснили, что неисправности может вызвать перегрев корпуса или зарядка в неподходящих условиях.
На помощь находящейся в шоке девушке пришел работник заправки. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадавшая получила ожоги лица и рук.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о похожих ситуациях со смартфонами. Так у американки Брианны Оливас из Аризоны без видимых на то причин задымился и расплавился iPhone 7 Plus. Эксперты пояснили, что неисправности может вызвать перегрев корпуса или зарядка в неподходящих условиях.
Комментарии