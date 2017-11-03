Морские дьяволы
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Морские дьяволы
    Телефон взорвался в руках у девушки в Воронеже: видео. Воронеж, взрывы, мобильная связь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТелефон взорвался в руках у девушки в Воронеже: видео

    Телефон взорвался в руках у девушки в Воронеже: видео

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    Телефон взорвался в руках у девушки в Воронеже: видео

    Телефон взорвался в руках у девушки в Воронеже: видео

    Телефон взорвался в руках у девушки в Воронеже: видео

      Мобильный телефон взорвался в руках у девушки на одной из воронежских автозаправок.

      Запись с камер наблюдения, запечатлевших опасный момент, была опубликована в соцсетях. На кадрах видна яркая вспышка в салоне стоящего на территории автозаправки автомобиля Toyota с местными номерами. После этого находившаяся в машине девушка открывает дверь и пытается отдышаться.

      На помощь находящейся в шоке девушке пришел работник заправки. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадавшая получила ожоги лица и рук.

      Ранее СМИ неоднократно сообщали о похожих ситуациях со смартфонами. Так у американки Брианны Оливас из Аризоны без видимых на то причин задымился и расплавился iPhone 7 Plus. Эксперты пояснили, что неисправности может вызвать перегрев корпуса или зарядка в неподходящих условиях.

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