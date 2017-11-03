Морские дьяволы
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Морские дьяволы
    В Польше девушка прогулялась голой по офису: видео. Польша, скандалы, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Польше девушка прогулялась голой по офису: видео

    В Польше девушка прогулялась голой по офису: видео

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    • Фото: youtube.com
    В Польше девушка прогулялась голой по офису: видео

    В Польше девушка прогулялась голой по офису: видео

    В Польше девушка прогулялась голой по офису: видео
    • Фото: youtube.com

      • Девушка устроила обнаженное дефиле в офисе в Варшаве по просьбе руководства. Молодой сотруднице обещали заплатить за эту акцию.

      В Сеть попали кадры, на которых видно, как молодая брюнетка, на которой нет никакой одежды, прошла по коридору из своих коллег. Во время дефиле на ней были только черные туфли и солнечные очки.

      Как пишет сайт Dni.Ru со ссылкой на иностранные СМИ, таким образом начальник решил подбодрить своих подчиненных. Судя по видео, сотрудники компании остались довольны этим зрелищем. Они активно выражали эмоции криками, свистом и аплодисментами.

      Сообщается, что сотруднице обещали заплатить за эту акцию. Но вскоре после акции, во время которой она вела себя вполне свободно, молодая сотрудница приняла решение уволиться.

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