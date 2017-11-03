Джоли планирует скромную свадьбу в Камбодже

Голливудская актриса Анджелина Джоли планирует в четвертый раз выйти замуж. Как ожидается, церемония будет очень скромной и состоится в Камбодже.
Как сообщает сайт Dni.Ru, звезда закрутила роман с 40-летним британским бизнесменом и филантропом, имя которого не называется. Отношения настолько тщательно скрывались, что о них не знал даже Брэд Питт. Однако западным журналистам все же удалось добыть эти сведения.
Сообщается, что Джоли запланировала еще один брак, хотя еще не до конца оформила развод с Питтом. Церемония нового бракосочетания будет очень скромной и пройдет в узком кругу по буддийской традиции в одном из заповедников Камбоджи.
Ранее СМИ сообщали, что Брэд Питт нашел Джоли молодую замену: актер якобы начал встречаться с 21-летней британской актрисой Эллой Пернелл. При этом еще в сентябре ходили слухи, что Питт и Джоли могут восстановить близкие отношения, хотя и доведут бракоразводный процесс до конца.
Сообщается, что Джоли запланировала еще один брак, хотя еще не до конца оформила развод с Питтом. Церемония нового бракосочетания будет очень скромной и пройдет в узком кругу по буддийской традиции в одном из заповедников Камбоджи.
Ранее СМИ сообщали, что Брэд Питт нашел Джоли молодую замену: актер якобы начал встречаться с 21-летней британской актрисой Эллой Пернелл. При этом еще в сентябре ходили слухи, что Питт и Джоли могут восстановить близкие отношения, хотя и доведут бракоразводный процесс до конца.
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