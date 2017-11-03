Немецкий пенсионер поднял тревогу, приняв кабачок за бомбу

Инцидент произошел в городке Бреттен на
юго-западе Германии. Пожилой немец вызвал полицию, увидев у себя в саду большой кабачок, который он принял за неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Пенсионер поднял тревогу, когда увидел у себя в саду странный предмет. Он принял его за неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой.
До эвакуации дело не дошло, сообщает BBC. Прибывшие на место полицейские и взрывотехники признали, что 40-сантиметровый кабачок действительно был похож на небольшую бомбу, но они быстро разобрались в ситуации. Стражи порядка предположили, что 5-килограммовый кабачок кто-то забросил в сад к пожилому мужчине из-за изгороди. Правоохранители успокоили пенсионера, в результате он сам избавился от напугавшего его овоща.
На территории Германии до сих пор находят неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой войны. Чаще всего снаряды обнаруживают во время строитель
До эвакуации дело не дошло, сообщает BBC. Прибывшие на место полицейские и взрывотехники признали, что 40-сантиметровый кабачок действительно был похож на небольшую бомбу, но они быстро разобрались в ситуации. Стражи порядка предположили, что 5-килограммовый кабачок кто-то забросил в сад к пожилому мужчине из-за изгороди. Правоохранители успокоили пенсионера, в результате он сам избавился от напугавшего его овоща.
На территории Германии до сих пор находят неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой войны. Чаще всего снаряды обнаруживают во время строитель
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