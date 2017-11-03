Старинное газохранилище превратили в крупнейший в Петербурге планетарий

Сегодня начался отсчет новой жизни старинного газохранилища на Обводном канале, 74.

Отреставрированный объект культурного наследия превратили в один из самых крупных в мире планетариев. Диаметр купола 37 метров и общая площадь сооружения в 4 с половиной тысячи квадратных метров позволяет разместить не только музейные экспонаты и обсерваторию, но учебные классы и зал виртуальной реальности. А сегодня, в день открытия, новое культурное пространство превратится в концертную площадку под звездным небом.