Морские дьяволы
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Морские дьяволы
    Старинное газохранилище превратили в крупнейший в Петербурге планетарий. Санкт-Петербург, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтаринное газохранилище превратили в крупнейший в Петербурге планетарий

    Старинное газохранилище превратили в крупнейший в Петербурге планетарий

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    Старинное газохранилище превратили в крупнейший в Петербурге планетарий

    Старинное газохранилище превратили в крупнейший в Петербурге планетарий

      Сегодня начался отсчет новой жизни старинного газохранилища на Обводном канале, 74.

      Отреставрированный объект культурного наследия превратили в один из самых крупных в мире планетариев. Диаметр купола 37 метров и общая площадь сооружения в 4 с половиной тысячи квадратных метров позволяет разместить не только музейные экспонаты и обсерваторию, но учебные классы и зал виртуальной реальности. А сегодня, в день открытия, новое культурное пространство превратится в концертную площадку под звездным небом.

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