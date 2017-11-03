Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
    В Петербурге юбилей метро «Маяковская» отметили поэтическим перформансом. Санкт-Петербург, метро, поэзия и поэты, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге юбилей метро «Маяковская» отметили поэтическим перформансом

    В Петербурге юбилей метро «Маяковская» отметили поэтическим перформансом

    комментировать

    В Петербурге юбилей метро «Маяковская» отметили поэтическим перформансом

    В Петербурге юбилей метро «Маяковская» отметили поэтическим перформансом

      Петербургский метрополитен весьма творчески подошел к празднованию 50-летия станции на Невско-Василеостровской линии.

      Сегодня станция метро «Маяковская» в Петербурге в полной мере оправдала свое название и стала самой поэтической. На платформе звучали произведения автора, именем которого она названа. На время лирика заглушила объявления дежурных по станции.

      «Маяковскую» открывали к 50-летию Октября вместе с тремя другими станциями Невско-Василеостровской линии Ленинградского метрополитена. Так что день рождения сегодня отмечают еще и «Площадь Александра Невского», «Гостиный двор» и «Василеостровская».

      В преддверии 100-летия революции артисты постарались создать здесь соответствующую атмосферу. Пассажиры с удовольствием убирали наушники. На время они стали зрителями, а некоторые даже участниками театрального перформанса. На предложение артиста прочесть строчки Маяковского с импровизированной трибуны отозвались многие.

      Заслуженный артист Сергей Кошонин, также декламировавший Маяковского, признался, что это его давняя мечта — слушать произведения авторов, в честь которых названы некоторые станции метро, непосредственно на платформах. Так что если его пригласят, то после «Маяковской» он готов отправиться на «Горьковскую», «Чернышевскую», «Пушкинскую» и «Достоевскую».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru