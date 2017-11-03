В Петербурге юбилей метро «Маяковская» отметили поэтическим перформансом

Петербургский метрополитен весьма творчески подошел к празднованию 50-летия станции на Невско-Василеостровской линии.

Сегодня станция метро «Маяковская» в Петербурге в полной мере оправдала свое название и стала самой поэтической. На платформе звучали произведения автора, именем которого она названа. На время лирика заглушила объявления дежурных по станции.



«Маяковскую» открывали к 50-летию Октября вместе с тремя другими станциями Невско-Василеостровской линии Ленинградского метрополитена. Так что день рождения сегодня отмечают еще и «Площадь Александра Невского», «Гостиный двор» и «Василеостровская».



В преддверии 100-летия революции артисты постарались создать здесь соответствующую атмосферу. Пассажиры с удовольствием убирали наушники. На время они стали зрителями, а некоторые даже участниками театрального перформанса. На предложение артиста прочесть строчки Маяковского с импровизированной трибуны отозвались многие.



Заслуженный артист Сергей Кошонин, также декламировавший Маяковского, признался, что это его давняя мечта — слушать произведения авторов, в честь которых названы некоторые станции метро, непосредственно на платформах. Так что если его пригласят, то после «Маяковской» он готов отправиться на «Горьковскую», «Чернышевскую», «Пушкинскую» и «Достоевскую».