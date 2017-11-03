«Бизнес-навигатор МСП» презентовали в Оренбурге

Сегодня в Оренбурге прошла презентация возможностей портала «Бизнес-навигатор МСП». Он позволяет бесплатно выбрать сферу деятельности, рассчитать бизнес-план , узнать, где какая конкуренция, и подобрать удачное место.

Александр Браверман, генеральный директор корпорации МСП: «Мы в этом году уже на сегодня имеем более 500 тысяч пользователей зарегистрированных, мы смотрим, как эти 500 тысяч растут в смысле рабочих мест, объема выручки, и мы этот показатель по следующему году не снизим точно».



«Бизнес-навигатор МСП» был запущен в прошлом году, а в 2017-м у него появились новые возможности — это создание сайтов, система «Жизненная ситуация» и мобильное приложение.