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    «Бизнес-навигатор МСП» презентовали в Оренбурге. Интернет, Оренбург, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Бизнес-навигатор МСП» презентовали в Оренбурге

    «Бизнес-навигатор МСП» презентовали в Оренбурге

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    <nobr>«Бизнес-навигатор</nobr> МСП» презентовали в Оренбурге

    «Бизнес-навигатор МСП» презентовали в Оренбурге

    <nobr>«Бизнес-навигатор</nobr> МСП» презентовали в Оренбурге

      Сегодня в Оренбурге прошла презентация возможностей портала «Бизнес-навигатор МСП». Он позволяет бесплатно выбрать сферу деятельности, рассчитать бизнес-план, узнать, где какая конкуренция, и подобрать удачное место.

      Александр Браверман, генеральный директор корпорации МСП: «Мы в этом году уже на сегодня имеем более 500 тысяч пользователей зарегистрированных, мы смотрим, как эти 500 тысяч растут в смысле рабочих мест, объема выручки, и мы этот показатель по следующему году не снизим точно».

      «Бизнес-навигатор МСП» был запущен в прошлом году, а в 2017-м у него появились новые возможности — это создание сайтов, система «Жизненная ситуация» и мобильное приложение.

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