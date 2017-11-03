Ректору петербургского «Бонча» смягчили меру пресечения

Сергей Бачевский, подозреваемый в махинациях, теперь находится под подпиской о невыезде.
Ректору петербургского университета имени Бонч-Бруевича, подозреваемому в махинациях с недвижимостью, разрешили прогулки. Сергея Бачевского выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Соответствующее решение вынес Невский районный суд.
Тем не менее на рабочем месте глава вуза, вероятно, появляться не сможет как минимум три месяца. Его временно отстранили от должности.
Сергей Бачевский находился под домашним арестом почти полгода. Его задержанию предшествовали обыски в кабинетах учебного заведения. Их инициировала ФСБ.
Выяснилось, что университет незаконно сдавал в аренду помещения коммерческим фирмам. Было заключено 12 договоров без проведения торгов, что является нарушением закона. Официально сумму ущерба не называют. Но, по некоторой информации, речь идет более чем о полутора миллионах рублей.
Тем не менее на рабочем месте глава вуза, вероятно, появляться не сможет как минимум три месяца. Его временно отстранили от должности.
Сергей Бачевский находился под домашним арестом почти полгода. Его задержанию предшествовали обыски в кабинетах учебного заведения. Их инициировала ФСБ.
Выяснилось, что университет незаконно сдавал в аренду помещения коммерческим фирмам. Было заключено 12 договоров без проведения торгов, что является нарушением закона. Официально сумму ущерба не называют. Но, по некоторой информации, речь идет более чем о полутора миллионах рублей.
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