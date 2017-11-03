Корреспондент НТВ с борта «Пытливого» наблюдал за пуском ракет по позициям ИГ

За последние три дня по позициям боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» было нанесено 18 ударов с воздуха и девять — с моря. Сегодня ракеты «Калибр» выпустила подлодка «Колпино». К атаке на позиции ИГИЛ подключились дальние бомбардировщики и боевые самолеты с аэродрома Хмеймим.
Съемочная группа НТВ побывала на борту одной из подводных лодок проекта «Варшавянка». Эти подлодки бесшумные, их невозможно заметить. Раньше журналистов на борт «Колпино» не пускали, но для съемочной группы нашего телеканала сделали исключение. Подлодка, на которой находился корреспондент НТВ Михаил Чебоненко, оснащена ракетами «Калибр». Именно она нанесла в пятницу, 3 ноября, удар по позициям ИГИЛ в районе Абу-Кемаля.
«Колпино» на Западе прозвана «черной дырой» за свои уникальные особенности. Подлодка погрузилась на несколько десятков метров и вышла в нейтральные воды Средиземного моря на обозначенный участок уже без журналистов — их доставили на борт сторожевого корабля «Пытливый». С него они наблюдали за пуском высокоточных ракет.
За последние трое суток это уже второй массированный удар по террористам в Сирии ракетами, запущенными из-под воды.
Сильный ветер и дождь не помешали проведению операции. Данные объективного контроля поступили сразу: ракеты уничтожили склады боевиков, базы, их технику и оружие.
Каждый раз подобные операции требуют тщательного изучения территории. На карте осталось очень мало населенных пунктов, которые остаются под контролем террористов. И важно постоянно проверять, нет ли в зоне обстрела мирных жителей, которые продолжают возвращаться в свои дома. Для этого в небо каждый день поднимают беспилотники.
Экипаж сторожевого корабля «Пытливый» в любой момент готов к выходу в открытое море. Его прикрытие при подобных спецоперациях просто необходимо. Поэтому команда всегда находится в боевой готовности. «Пытливый» оснащен системой противовоздушной обороны, артиллерией. В случае, если операцию российских военных кто-то попытается сорвать, экипаж готов дать достойный отпор.
Спустя несколько минут после успешного пуска ракет подводная лодка «Колпино» поднялась на поверхность в 300 метрах от «Пытливого». Куда она отправится дальше — это строжайшая тайна.
«Колпино» на Западе прозвана «черной дырой» за свои уникальные особенности. Подлодка погрузилась на несколько десятков метров и вышла в нейтральные воды Средиземного моря на обозначенный участок уже без журналистов — их доставили на борт сторожевого корабля «Пытливый». С него они наблюдали за пуском высокоточных ракет.
За последние трое суток это уже второй массированный удар по террористам в Сирии ракетами, запущенными из-под воды.
Сильный ветер и дождь не помешали проведению операции. Данные объективного контроля поступили сразу: ракеты уничтожили склады боевиков, базы, их технику и оружие.
Каждый раз подобные операции требуют тщательного изучения территории. На карте осталось очень мало населенных пунктов, которые остаются под контролем террористов. И важно постоянно проверять, нет ли в зоне обстрела мирных жителей, которые продолжают возвращаться в свои дома. Для этого в небо каждый день поднимают беспилотники.
Экипаж сторожевого корабля «Пытливый» в любой момент готов к выходу в открытое море. Его прикрытие при подобных спецоперациях просто необходимо. Поэтому команда всегда находится в боевой готовности. «Пытливый» оснащен системой противовоздушной обороны, артиллерией. В случае, если операцию российских военных кто-то попытается сорвать, экипаж готов дать достойный отпор.
Спустя несколько минут после успешного пуска ракет подводная лодка «Колпино» поднялась на поверхность в 300 метрах от «Пытливого». Куда она отправится дальше — это строжайшая тайна.
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