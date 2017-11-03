Подкуп и махинации: Клинтон оказалась в центре грандиозного политического скандала

В США раскручивается новый грандиозный политический скандал. Под ударом оказалась Хиллари Клинтон. Дональд Трамп призвал ФБР и министерство юстиции расследовать махинации, которыми в ходе предвыборной кампании в США якобы занимался штаб Хиллари. Речь идет об отмывании денег и подтасовке результатов партийных праймериз.

Поводом к заявлению Трампа послужили откровения экс-главы национального комитета Демократической партии Донны Бразил. В опубликованных отрывках из ее книги, которая вот-вот появится на прилавках, говорится о подкупе партийной верхушки людьми Клинтон, что и позволило Хиллари в конечном счете стать кандидатом в президенты от демократов.



Джона Голдберг, политолог, колумнист National Review: «Тем, кто называл Сандерса конспирологом и параноиком, теперь доказали, что он был прав. Да, выборы были подстроены. Хиллари Клинтон контролировала демократов. Это как если бы в рассекреченном досье по Кеннеди содержались сведения о втором киллере, инопланетянах и прочем».



Фрагменты из еще не поступившей в продажу книги опубликовало издание Politico. Это стало настоящим подарком для Дональда Трампа, который уже давно обвинял Клинтон в сговоре, но доказать это не мог.



В Twitter президент разразился гневной тирадой и потребовал призвать Клинтон к ответу за прегрешения. Он намекнул, что именно этот вопрос сейчас должен больше всего волновать следователей ФБР и Минюста, которые в последние месяцы тщетно ищут «русский след» в победе Трампа. Политологи сравнивают заговор в Демократической партии с бандитизмом.



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