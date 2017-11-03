Хирурги в разных странах провели в очках виртуальной реальности операцию онкобольному

Сегодня продвинутые врачи обсуждают новый прорыв в медицине: операцию по удалению злокачественной опухоли трое хирургов провели в очках виртуальной реальности. Они потребовались для того, чтобы, будучи в разных городах, доктора могли общаться так, как если бы работали бок о бок.

Скальпелем орудовал, конечно, один из них — Шафи Ахмед — тот, у кого на операционном столе лежал реальный пациент. Носить на работе «умные» очки Ахмед начал еще три года назад. При помощи гаджета он транслировал свою операцию на 100 с лишним стран и сразу приобрел мировую известность.



Профессор Шафи Ахмед из Бангладеш — не только ведущий онколог Королевского лондонского госпиталя, но и первый в мире виртуальный хирург. Он не оперирует по Интернету — его пальцы при нем и не покидают операционной. Но к процессу он может привлечь коллегу, который находится за семь тысяч километров.



Трое коллег профессора Шафи присутствовали в операционном театре в виде голограммы. Они, надев такие же очки в своих больницах, могли видеть друг друга, переговариваться и обсуждать снимки в 3D. Коллегам профессора Ахмеда перчатки вообще были не нужны: они не оперировали, а консультировали. Их можно было вызвать на минуту, можно — на всю операцию. В ее ходе у хирурга возникают вопросы, с которыми нельзя обратиться к анестезиологу. Например, полностью ли удалена опухоль. Опытный коллега, где бы он ни был, сможет вмешаться в операцию, даже не моя рук, удаленно.



Попасть в центральную больницу к ведущему специалисту может только ограниченное число людей в любой стране. В идеале эти технологии должны помочь избавиться от понятия «медицинской глубинки». Вместо глубинки — глубина знаний.



Трудности такого проекта — это скорость Интернета, а также разные часовые пояса и языки. Но эти неприятности устраняемы. Есть еще одна — цена оборудования. Очки стоят 3 000 долларов. Для больницы это недорого, для врача — значительно.



Подробности — в видеоматериале.