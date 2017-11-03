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    Мужчина в Кургане избил женщину и откусил ей нос

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    • Фото: vk.com
    Мужчина в Кургане избил женщину и откусил ей нос

    Мужчина в Кургане избил женщину и откусил ей нос

    Мужчина в Кургане избил женщину и откусил ей нос
  • Фото: vk.com

    • В соцсетях анонимный пользователь сообщил о страшном преступлении, которое произошло в Кургане: мужчина избил и искусал 41-летнюю женщину.

    Пострадавшая поступила в курганскую больницу №1. Согласно сообщению в соцсети, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом ребра и обнаружили следы укусов по всему телу. Нападавший 1972 года рождения сильно покусал ей уши и прокусил нос.

    По данным пользователя, сообщившего об этом шокирующем случае, полицейские возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого, но в результате он был отпущен на свободу. В Сети сообщили, что в настоящее время местонахождение мужчины, покусавшего женщину, неизвестно, и призвали горожан быть бдительными.

    По данным СМИ, в полиции подтвердили, что такое происшествие было. Но заявили, что подозреваемый не скрывается и его местонахождение известно. В правоохранительных органах также заверили, что не все перечисленные диагнозы верны, и добавили, что женщина уже выписана из больницы. По данному делу назначена медэкспертиза.

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