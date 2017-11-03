Мужчина в Кургане избил женщину и откусил ей нос

В соцсетях анонимный пользователь сообщил о страшном преступлении, которое произошло в Кургане: мужчина избил и искусал
41-летнюю женщину.
Пострадавшая поступила в курганскую больницу №1. Согласно сообщению в соцсети, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом ребра и обнаружили следы укусов по всему телу. Нападавший 1972 года рождения сильно покусал ей уши и прокусил нос.
По данным пользователя, сообщившего об этом шокирующем случае, полицейские возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого, но в результате он был отпущен на свободу. В Сети сообщили, что в настоящее время местонахождение мужчины, покусавшего женщину, неизвестно, и призвали горожан быть бдительными.
По данным СМИ, в полиции подтвердили, что такое происшествие было. Но заявили, что подозреваемый не скрывается и его местонахождение известно. В правоохранительных органах также заверили, что не все перечисленные диагнозы верны, и добавили, что женщина уже выписана из больницы. По данному делу назначена медэкспертиза.
По данным пользователя, сообщившего об этом шокирующем случае, полицейские возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого, но в результате он был отпущен на свободу. В Сети сообщили, что в настоящее время местонахождение мужчины, покусавшего женщину, неизвестно, и призвали горожан быть бдительными.
По данным СМИ, в полиции подтвердили, что такое происшествие было. Но заявили, что подозреваемый не скрывается и его местонахождение известно. В правоохранительных органах также заверили, что не все перечисленные диагнозы верны, и добавили, что женщина уже выписана из больницы. По данному делу назначена медэкспертиза.
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