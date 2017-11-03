Жди меня
ТВ-Эфир
Жди меня
    В Петербурге разминаются сильнейшие роботы мира. Санкт-Петербург, роботы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге разминаются сильнейшие роботы мира

    В Петербурге разминаются сильнейшие роботы мира

    комментировать

    В Петербурге разминаются сильнейшие роботы мира

    В Петербурге разминаются сильнейшие роботы мира

      5 ноября во дворце спорта «Юбилейный» пройдет инженерное шоу «Бронебот». А сегодня в лофт-проекте «Этажи» им устроили разминку, предоставив для разгрома старую технику.

      Впервые в Петербурге встретятся сильнейшие роботы мира, чтобы сразиться друг с другом. На площадку спорткомплекса «Юбилейный» выйдут сборные Англии и России. Поединок состоится 5 ноября, а сегодня машины устроили небольшую разминку, на которой присутствовали и инженеры из Петербурга.

      По словам их капитана Петра Кравченко, они делали робота, чтобы показать англичанам, на что способны русские и что они готовятся победить.

      Как уверяют организаторы шоу, уровень робототехники в России за последнее время существенно вырос. Доказательством этому стала сегодняшняя разминка. Даже среди бетонных стен без световых и звуковых эффектов зарядка роботов выглядит впечатляюще.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru