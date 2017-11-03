В Петербурге разминаются сильнейшие роботы мира

5 ноября во дворце спорта «Юбилейный» пройдет инженерное шоу «Бронебот». А сегодня в лофт-проекте «Этажи» им устроили разминку, предоставив для разгрома старую технику.

Впервые в Петербурге встретятся сильнейшие роботы мира, чтобы сразиться друг с другом. На площадку спорткомплекса «Юбилейный» выйдут сборные Англии и России. Поединок состоится 5 ноября, а сегодня машины устроили небольшую разминку, на которой присутствовали и инженеры из Петербурга.



По словам их капитана Петра Кравченко, они делали робота, чтобы показать англичанам, на что способны русские и что они готовятся победить.



Как уверяют организаторы шоу, уровень робототехники в России за последнее время существенно вырос. Доказательством этому стала сегодняшняя разминка. Даже среди бетонных стен без световых и звуковых эффектов зарядка роботов выглядит впечатляюще.