Большой этнографический диктант в Петербурге писали как профессора, так и студенты

В Петербурге Большой этнографический диктант проходил на пяти площадках. Среди них — Дом национальностей, институт культурных программ, университет технологий управления и экономики.
На написание диктанта, состоящего из 30 вопросов, отвели 45 минут. Надо было выбрать правильные варианты из предложенных ответов. Участвовать мог любой желающий.
В Петербурге оценить свой уровень этнографической грамотности захотели не только специалисты и профессора, но и множество молодых людей. Участники отметили, что в этом году вопросы значительно сложнее, чем в прошлом.
Просто эрудицией уже не отделаться, необходима серьезная подготовка. Но от этого задания стали только интереснее. Большинство вопросов этнографического диктанта связаны с культурой Кавказа.
В Петербурге диктант провели на пяти площадках. Ответы станут известны в День Конституции России, 12 декабря. Неслучайно просветительскую акцию провели накануне Дня народного единства. Главная цель мероприятия — лучше узнать тех, кто живет рядом, и стимулировать желание изучать свои корни и традиции предков.
В Петербурге оценить свой уровень этнографической грамотности захотели не только специалисты и профессора, но и множество молодых людей. Участники отметили, что в этом году вопросы значительно сложнее, чем в прошлом.
Просто эрудицией уже не отделаться, необходима серьезная подготовка. Но от этого задания стали только интереснее. Большинство вопросов этнографического диктанта связаны с культурой Кавказа.
В Петербурге диктант провели на пяти площадках. Ответы станут известны в День Конституции России, 12 декабря. Неслучайно просветительскую акцию провели накануне Дня народного единства. Главная цель мероприятия — лучше узнать тех, кто живет рядом, и стимулировать желание изучать свои корни и традиции предков.
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