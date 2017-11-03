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    Большой этнографический диктант в Петербурге писали как профессора, так и студенты. Санкт-Петербург, образование, традиции и обычаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБольшой этнографический диктант в Петербурге писали как профессора, так и студенты

    Большой этнографический диктант в Петербурге писали как профессора, так и студенты

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    Большой этнографический диктант в Петербурге писали как профессора, так и студенты

    Большой этнографический диктант в Петербурге писали как профессора, так и студенты

      В Петербурге Большой этнографический диктант проходил на пяти площадках. Среди них — Дом национальностей, институт культурных программ, университет технологий управления и экономики.

      На написание диктанта, состоящего из 30 вопросов, отвели 45 минут. Надо было выбрать правильные варианты из предложенных ответов. Участвовать мог любой желающий.

      В Петербурге оценить свой уровень этнографической грамотности захотели не только специалисты и профессора, но и множество молодых людей. Участники отметили, что в этом году вопросы значительно сложнее, чем в прошлом.

      Просто эрудицией уже не отделаться, необходима серьезная подготовка. Но от этого задания стали только интереснее. Большинство вопросов этнографического диктанта связаны с культурой Кавказа.

      В Петербурге диктант провели на пяти площадках. Ответы станут известны в День Конституции России, 12 декабря. Неслучайно просветительскую акцию провели накануне Дня народного единства. Главная цель мероприятия — лучше узнать тех, кто живет рядом, и стимулировать желание изучать свои корни и традиции предков.

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