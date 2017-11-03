Петербургских депутатов поразил размах деятельности мошенников из «Семейного капитала»

Комитет по законодательству городского парламента обсудил с полицией и Центробанком, какие меры предпринять, чтобы защитить россиян от финансовых пирамид вроде паевого кооператива «Семейный капитал». В отношении фирмы возбуждено сразу шесть уголовных дел, а ее руководство уже сидит в СИЗО.

В ближайшее время Городской суд Петербурга должен избрать меру пресечения Наталье Верховой. Председатель правления кооператива «Семейный капитал» была задержана накануне. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.



Размах деятельности кооператива впечатляет: пострадали более 17 тысяч пайщиков по всей России, похищено почти два миллиарда рублей. Сегодня «Семейный капитал» обсуждали депутаты Законодательного собрания.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, только жители Петербурга выставили кооперативу претензии почти на 800 миллионов рублей. Руководство организации на днях было помещено в СИЗО, расследуется шесть десятков уголовных дел об уклонении от оплаты кредиторской задолженности и неисполнении решений судов.



Собственно, приставы и не могут взыскать деньги в пользу пострадавших, так как и на счетах, и в собственности у общества всё по нолям. Так что есть еще дело по мошенничеству с выводом 1 миллиарда 700 миллионов. Пока всё выглядит как классическая пирамида, к которым у наших граждан, казалось бы, должен быть иммунитет, но нет.



Нина Коновалова, представитель общества обманутых пайщиков кооператива НПО «Семейный капитал»: «Нам было сказано, что его финансовая деятельность контролируется СРО „Микрофинансовая деятельность“ и Центробанком. А наши паи застрахованы в трех страховых компания».



Хотя, конечно, вкладываться в «Семейный капитал» людей в основном сподвигали баснословные доходы, которые должны были принести инвестиции в сельхозпроизводство и распространение продукции в собственной сети. 29 процентов годовых — такого ни один банк в жизни не посулит.



Вот депутаты сегодня и спросили у представителей Центробанка, неужели нельзя было вмешаться в ситуацию, еще когда кооператив привлекал толпы пайщиков, воодушевленных напористой рекламой. Профессионалы ведь должны были понимать, что дело у «Семейного капитала» не выгорит еще до возбуждения уголовных дел.



Екатерина Башилова, начальник отдела Юридического управления Северо-Западного главного управления Центробанка РФ: «Закон, который регулирует их деятельность, также не устанавливает, что Банк России за такими кредитными обществами надзирает. Те проблемы, которые впоследствии вылезли у „Семейного капитала“, связаны с тем, что люди воспользовались такой лазейкой».



Петербургские депутаты стали выяснять у экспертов и правоохранителей, как поменять нормы, чтобы целые семьи не лишались своих капиталов во всяких организациях типа «Семейного капитала». А тут выяснилось: стоит только начать. Как показывает расследование, даже элементарные вещи в законах не учтены.



Максим Казаченко, заместитель начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Кооператив был организован лицами, которые не имели опыта работы ни в банковской сфере, ни в сфере инвестиций. Собирая деньги с населения, они не представляли, что с ними дальше делать».



Поняли ли петербургские депутаты, что дальше делать с историей «Семейного капитала», непонятно. По итогам встречи они решили обратиться к начальнику ГУ МВД Сергею Умнову с просьбой ускорить расследование, задействовав для этого дополнительных сотрудников.



В общем, в рамках своих полномочий парламентарии исполнили наказ избирателей. Напоказ или нет — покажет время. Может, вскоре и появятся петербургские инициативы, которые помогут уберечь семейный капитал (в смысле, деньги граждан).