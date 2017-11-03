Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Курс доллара превысил 59 рублей впервые с 25 августа

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    Курс доллара превысил 59 рублей впервые с 25 августа

    Курс доллара превысил 59 рублей впервые с 25 августа

    Курс доллара к рублю на Московской бирже в пятницу вырос на 1,73%, до 59,17 руб., свидетельствуют данные торгов.

    В последний раз американская валюта находилась выше уровня в 59 рублей 25 августа текущего года. Курс евро между тем поднялся на 1,35%, до 68,71 руб.

    Валюты растут, несмотря на укрепление цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,46%, до $60,9 за баррель по состоянию на 17:45 мск.

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