Курс доллара превысил 59 рублей впервые с 25 августа

Курс доллара к рублю на Московской бирже в пятницу вырос на 1,73%, до 59,17 руб., свидетельствуют данные торгов.

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В последний раз американская валюта находилась выше уровня в 59 рублей 25 августа текущего года. Курс евро между тем поднялся на 1,35%, до 68,71 руб.



Валюты растут, несмотря на укрепление цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,46%, до $60,9 за баррель по состоянию на 17:45 мск.