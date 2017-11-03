Без Ленина, но с проститутками: «Санкт-Петербург опера» возвращает на сцену «Октябрь»

В театре «Санкт-Петербург опера» готовятся к перевороту. Известную оперу Вано Мурадели после 40-летнего забвения избавили от идеологии и фигуры Ленина.

На сцене Учебного театра на Моховой «Санкт-Петербург опера» представляет совместный с театральной академией проект. В день 100-летия революции пройдет премьера постановки «Октябрь 17-го». Это произведение было создано композитором Вано Мурадели полвека назад. Ленинградская премьера прошла на сцене Кировского театра. В отличие от первоначальной версии нынешняя лишена любой идеологии.



Как отмечает корреспондент НТВ Павел Рыжков, к современной постановке Юрий Александров подошел весьма революционно. Из «Октября» режиссер изъял Ленина, зато добавил танцующих проституток.



На самом деле, в текстах партий вождь революции остался, но акценты на главных героев изменены. Образ представителя дворянства, офицера царской армии Массальского не преподносят в негативном свете.



Виктор Алешков, заслуженный артист России, исполнитель партии Массальского: «Раньше всё было по-настоящему. Сейчас мы над схваткой и что-то можем показать выпукло, а что-то, наоборот, убрать».



Как делать революцию на сцене, артистов учит Александров. Для него постановка «Октября» непростая задача. Как говорит режиссер, изменилось время, строй, публика. Но в этой, как и в другой великой партитуре, есть человек. В новой версии в сегодняшнем контексте важен и образ большевиков, и их оппонентов.



Юрий Александров, художественный руководитель театра «Санкт-Петербург опера», народный артист России: «С неменьшим удовольствием я занимаюсь ролью Массальского — белого офицера, который потерял свою страну. И в этом смысле выручают стихи поэтов Серебряного века. Гиппиус, Бальмонт, Блок, Маяковский — те люди, которые были соучастниками этой драмы».



Юрий Александров буквально вплел в ткань своего «Октября» стихи поэтов, переживших революцию. В его музыкально-драматической поэме лирика будет отдана студентам театральной института, а премьера необычного проекта состоится на сцене учебного театра.



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