Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Обманутые дольщики из Ленобласти требуют справедливости от губернатора. Ленинградская область, губернаторы, дольщики, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбманутые дольщики из Ленобласти требуют справедливости от губернатора

    Обманутые дольщики из Ленобласти требуют справедливости от губернатора

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    Обманутые дольщики из Ленобласти требуют справедливости от губернатора

    Обманутые дольщики из Ленобласти требуют справедливости от губернатора

      Десятки дольщиков ЖК «Силы природы» в Мурине обратились к главе региона, написав письма и передав их в приемную губернатора. Уже третий люди не могут дождаться завершения строительства.

      Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко получил сразу 200 писем от обманутых дольщиков ЖК «Сила природы» в поселке Мурино. Более двух с половиной тысяч семей уже несколько лет продолжают ждать, когда будут построены их квартиры и почему областная администрация не может помочь в достройке. Также людям не понятно, почему их не включают ни в региональный, ни в федеральный список обманутых дольщиков.

      В свою очередь областная администрация готова вложиться в достройку жилого комплекса, но лишь после того, когда суд признает строительную компанию банкротом. Соответствующий процесс сейчас идет в одном из судов, но он может продлиться не один год. И как раз этот срок и не устраивает обманутых граждан.

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