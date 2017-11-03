Обманутые дольщики из Ленобласти требуют справедливости от губернатора

Десятки дольщиков ЖК «Силы природы» в Мурине обратились к главе региона, написав письма и передав их в приемную губернатора. Уже третий люди не могут дождаться завершения строительства.
Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко получил сразу 200 писем от обманутых дольщиков ЖК «Сила природы» в поселке Мурино. Более двух с половиной тысяч семей уже несколько лет продолжают ждать, когда будут построены их квартиры и почему областная администрация не может помочь в достройке. Также людям не понятно, почему их не включают ни в региональный, ни в федеральный список обманутых дольщиков.
В свою очередь областная администрация готова вложиться в достройку жилого комплекса, но лишь после того, когда суд признает строительную компанию банкротом. Соответствующий процесс сейчас идет в одном из судов, но он может продлиться не один год. И как раз этот срок и не устраивает обманутых граждан.
В свою очередь областная администрация готова вложиться в достройку жилого комплекса, но лишь после того, когда суд признает строительную компанию банкротом. Соответствующий процесс сейчас идет в одном из судов, но он может продлиться не один год. И как раз этот срок и не устраивает обманутых граждан.
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