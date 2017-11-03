Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    На Волхонке восстановлено движение после пожара в здании музея им. Пушкина

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко
    На Волхонке восстановлено движение после пожара в здании музея им. Пушкина

    На Волхонке восстановлено движение после пожара в здании музея им. Пушкина

    На Волхонке восстановлено движение после пожара в здании музея им. Пушкина
  • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко

    • Движение по улице Волхонка, которое было перекрыто из-за возгорания в здании Пушкинского музея, восстановлено.

    Волхонка оставалась перекрыта около часа из-за пожара в одном из зданий музея им. Пушкина. Столичное ГУ МЧС просило водителей выбирать маршруты объезда, чтобы не мешать работе пожарных подразделений, которые боролись с огнем в отделе личных коллекций. После ликвидации возгорания и завершения необходимых пожарных работ движение на улице было восстановлено, передает ТАСС.

    Возгорание в музейном здании по адресу: Волхонка, 10 полностью ликвидировано. Как выяснилось, горел утеплитель на кровле, площадь пожара составила 40 квадратных метров.

    смотретьВ МЧС сообщили о ликвидации пожара в музее им. Пушкина
    В МЧС сообщили о ликвидации пожара в музее им. Пушкина
    При пожаре никто не пострадал. Ущерб частной коллекции музея и материальным ценностям нанесен не был.

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