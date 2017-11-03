На Волхонке восстановлено движение после пожара в здании музея им. Пушкина

Движение по улице Волхонка, которое было перекрыто
из-за возгорания в здании Пушкинского музея, восстановлено.
Волхонка оставалась перекрыта около часа из-за пожара в одном из зданий музея им. Пушкина. Столичное ГУ МЧС просило водителей выбирать маршруты объезда, чтобы не мешать работе пожарных подразделений, которые боролись с огнем в отделе личных коллекций. После ликвидации возгорания и завершения необходимых пожарных работ движение на улице было восстановлено, передает ТАСС.
Возгорание в музейном здании по адресу: Волхонка, 10 полностью ликвидировано. Как выяснилось, горел утеплитель на кровле, площадь пожара составила 40 квадратных метров.
При пожаре никто не пострадал. Ущерб частной коллекции музея и материальным ценностям нанесен не был.
Возгорание в музейном здании по адресу: Волхонка, 10 полностью ликвидировано. Как выяснилось, горел утеплитель на кровле, площадь пожара составила 40 квадратных метров.
При пожаре никто не пострадал. Ущерб частной коллекции музея и материальным ценностям нанесен не был.
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